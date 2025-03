2025年3月28日(金)から30日(日)の3日間、Kアリーナ横浜にて開催されるグローバルミュージックフェスティバル『マイナビ presents The Performance』。3日目となる30日(日)にはATEEZ、NCT DREAM 、KEY(SHINee)、xikers、GENERATIONS、NEXZ、Hearts2Hearts、MINHO(SHINee)の豪華8組のアーティストが登場し、会場は熱気に包まれた。

このたびABEMAにて国内独占・無料生放送中の『マイナビ presents The Performance』は、昨年4月に初めて開催され、3日間で約6万人を動員した新たなグローバルミュージックフェスティバル。様々なカルチャーを取り込み、既成の音楽ジャンルにとらわれない新たな音楽のシーンを創り出すイベントとして大盛況を遂げた。

3日目となる3月30日(日)にはATEEZ、NCT DREAM、KEY(SHINee)、xikers、GENERATIONS、NEXZ、Hearts2Hearts、MINHO(SHINee)の豪華8組が出演。オープニングではDAY1とDAY2同様にアーティストたちが1組ずつ登場してダンスパートを披露し、その後トップバッターでHearts2Heartsが登場。Hearts2Heartsは今年2月24日にデビューしたばかりの8人組ガールズグループで、このステージが日本初パフォーマンスとなり、「The Chase」「Butterflies」の2曲を初々しくも華麗に披露した。

その後、昨年5月にデビューした7人組ボーイズグループ・NEXZが登場し、プレデビューのデジタルシングル「Miracle」から始まり、韓国の1stシングル「Ride the Vibe」など全7曲を披露。間も無く始まるグループ初のツアー『NEXZ LIVE TOUR 2025』にも期待が高まるような、ダイナミックなパフォーマンスで会場を湧かせた。

3番目には昨日に続いてNCT DREAMが登場し「Best Friend Ever」「Glitch Mode (Japanese ver.)」などをパフォーマンスすると会場は黄色い歓声に溢れ返る。続いてバンドを引き連れたGENERATIONSが登場。「Diamonds」「Evergreen 2.0」「AGEHA」「ワンダーラスト」と冒頭4曲で一気に観客を魅了し、視聴者も「待ってた〜!」「これはアツい」など続々とコメントを寄せていた。

その後、3月28日、29日に日本での単独ファンミーティング『ATINY’S VOYAGE : FROM A TO Z』を大盛況で終えたATEEZが登場。1曲目の「Ice On My Teeth」では観客の一体感のある掛け声と、メンバーたちのパワフルなパフォーマンスで、会場はATEEZの世界観に包み込む。そのままSHINeeのKEYがステージに登場し「Pleasure Shop」「Tongue Tied」「Gasoline」など全6曲を披露。日本語のMCでも会場を楽しませ、Xの日本トレンドには“キーくん”がランクインした。

そして飛行機トラブルの影響で到着が遅れていたxikersが登場すると会場は大歓声に包まれ、 「We Don't Stop」など5曲を披露。リハーサル無しにも関わらず、キレキレのパフォーマンスでファンを沸かせました。大トリには、満を持してSHINeeのMINHOが登場。MINHOもxikersと同様に飛行機トラブルで会場への到着が遅れていましたが、MCでは鍛えられた腕の筋肉を会場に見せるなど、疲れを見せずお茶目な一面も覗かせ、ファンからは「待ってたよー!」の声も。そして「Chase」や「Romeo and Juliet」などでは心に染み渡るような歌声を披露し、強烈な雰囲気の「Somehing About U」ではダンサーと共にインパクトの残るステージで視聴者からも「はぁ〜かっこいいな…」「いい夢見れる」など続々とコメントが寄せられました。

