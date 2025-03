ReoNaによるZeppツアー<ReoNa ONE-MAN Live Tour 2025 “SQUAD JAM”>が、3月29日(土)にKT Zepp Yokohamaにてファイナルを迎えた。到着したライブレポートをお届けする。「絶望系アニソンシンガー」ReoNaが全国6都市を巡るZeppツアー、<ReoNa ONE-MAN Live Tour 2025 “SQUAD JAM”>。「死ぬ気で遊べ、楽しんだもん勝ち」をコンセプトに、オールスタンディングで開催されたこのツアーのファイナル、KT Zepp Yokohamaでの開催は最大限の熱量を内包したものとなった。

セットリスト

2025年3月29日(土) KT Zepp Yokohama

1. GG

2. JAMMER

3. ANIMA

4. VITA

5. R.I.P.

6. 生命線

7. Runaway

8. By myself

9. Game of Love

10. Girls Don’ t Cry

11. Oh UnHappy Day

12. Toxic

13. Disorder

14. Independence

15. 革命

16. Dancer in the Discord

17. ハレルヤ

18. YOU

19. Debris

リリース情報

LIVE Blu-ray&DVD

『ReoNa ONE-MAN Concert "Birth 2024"』

『神崎エルザ starring ReoNa ✕ ReoNa Special Live "AVATAR 2024"』

2025年6月4日(水)発売



▼完全生産限定盤

『Birth / AVATAR 2024 Complete Box』

【2BD+CD】\15,400(税込) VVXL-240~243

※Birth2024 のライブ CD、フォトブック、豪華 Box 仕様、抽選プレゼント応募はがき封入

【2DVD+CD】\15,400(税込) VVBL-214~217

※Birth2024 のライブ CD、フォトブック、豪華 Box 仕様、抽選プレゼント応募はがき封入



▼通常盤 ※初回仕様:三方背 Box、抽選プレゼント応募はがき封入

『ReoNa ONE-MAN Concert "Birth 2024"』

【BD】 \5,500(税込) VVXL-244 【DVD】 \5,500(税込) VVBL-218

『神崎エルザ starring ReoNa ✕ ReoNa Special Live "AVATAR 2024"』

【BD】 \5,500(税込) VVXL-245 【DVD】 \5,500(税込) VVBL-219



映像商品の予約はこちら https://reona.lnk.to/BirthAVATAR

<ふあんくらぶ presents ReoNa Acoustic Concert Tour “ふあんぷらぐど 2025”>

2025年7月24日(木)KT Zepp Yokohama

18:00 OPEN/19:00 START

【問】ホットスタッフ・プロモーション

TEL:050-5211-6077 (平日 12:00〜18:00)



2025年7月25日(金)KT Zepp Yokohama

18:00 OPEN/19:00 START

【問】ホットスタッフ・プロモーション

TEL:050-5211-6077 (平日 12:00〜18:00)



2025年8月13日(水)Zepp Namba

18:00 OPEN/19:00 START【SOLD OUT】

【問】夢番地

TEL:06-6341-3525(平日 12:00~17:00)



2025年8月15日(金)COMTEC PORTBASE

18:00 OPEN/19:00 START

【問】サンデーフォークプロモーション

TEL:(平日 12:00~17:00)



全席指定 \7,800(税込)

※一部、ドリンク代\600 別途



▶オフィシャル FC 最速先行受付中

受付期間:3/29(土)21:00~4/13(日)23:59

https://reonafc.com/fuanplugged2025_ticket/

関連リンク

◆ReoNa オフィシャルサイト

◆ReoNa オフィシャルYouTubeチャンネル

一曲目はアニメ『ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン II』オープニングテーマである「GG」。今回のツアーを象徴するようなこの曲から、「JAMMER」「ANIMA」「VITA」と開幕からアクセル全開のReoNa。「死ぬ気で遊ぶ準備はできてる?」と語ったあとは、「R.I.P.」「生命線」。怒りを内包した「R.I.P.」が持つオンビートの雰囲気からの「生命線」のバロック調なピアノの音色と、夜がひび割れていくようなギターのスクラッチ音、激しさと切なさを感じさせる二曲は確かにそこに「生と死」を描き出していた。この日は前日の春の陽気から打って変わったような寒々しい雨の一日となったが、その向こう側の青空を感じさせるような「Runaway」では白いペンライトが美しく輝く。長めの暗転が開けると、ステージからはバンドも退場している。たった独りでステージに立つReoNa。彼女がアコースティックギター一本で「By myself」を弾き語りで歌っていく。そのシンプルな一人だけの姿から目が離せない。ReoNaが自ら綴った歌詞「孤独を歌おう、私を歌おう」という言葉が、会場を埋め尽くす観客一人一人に浸透していく。ReoNaが提唱し続ける「一対一」が歌い紡がれる。ReoNaと自分を遮るものは何も無い時間が永遠のような一瞬で過ぎ去っていく。そして今回のツアーにおいて、神崎エルザの存在を無視するわけにはいかない。「GGO」の世界で圧倒的な人気を誇るシンガーソングライター。その歌唱を担当したのがReoNaだ。デビューのきっかけをくれた存在であり、共に歩んできたと言ってもおかしくないエルザの楽曲たち。「神崎エルザって知ってる?」の一言から「Game of Love」。そして「今日もガールズいるよね?」とMCを入れると女性専用エリアからは大きな歓声。荒れ狂う現在を生き抜く女性たちへの応援歌「Girls Don’t Cry」では軽やかなポップスが奏でられる。「Oh UnHappy Day」はReoNa的世界観と神崎エルザの音楽がクロスする「精神的合作」のような一曲。「Oh UnHappy Day」のシンガロングが何度も何度もリフレインされる。今までのReoNaのライブではなかった、混ざり合う歌声は反響を繰り返し降り注ぐ。神崎エルザの楽曲はポップネスを内包しつつ、彼女のキャラクターの心情をしっかりと描くものとなっている。心に毒をたしかに持っているエルザを表す「Toxic」はギター山口隆志のメランコリックなギターソロから始められる。モーリス・ラヴェルの「ボレロ」をモチーフとする楽曲ではオレンジに染まるフロアで、タオルが振り回される。こんな光景も今までのReoNaではなかったものだ。「今日は“SQUAD JAM”、楽しんだもん勝ち、一緒に歌ったって、踊ったって、静かに見たっていい、みんな自由」とMCが入ると大きな歓声が巻き起こる。「その元気使い果たしてくれますか?」と前置きを置くと、このツアーでの最大火力パートが幕を開ける。「横浜―っ!」と叫ぶReoNa。「Disorder」がドロップされる。一気に加速するライブは間髪入れず「Independence」へ。緑に染まる世界の中、叫び、跳ね、踊る自由な時間が爆音の中で繰り広げられていく。そのまま「革命」へと続くステージ、全く休ませる気なんてない。言った通り“元気を使い果たさないと”持たないような勢い。ReoNaと客席の真剣勝負、これもまた「一対一」、これこそが「“SQUAD JAM”」だ。「まだまだ足りない!足りない!足りないよね?ツアーファイナル死ぬ気で遊べますか!」叫ぶようなMCから「Dancer in the Discord」。照明も音響も、バンドも全力だ。「時に、自分が何にも馴染めてないような気持ちになったりとか、孤独を感じたり、一人ぼっちだなって思ったり、でも、誰にも見られてないからこそ、誰にも期待されていないからこそ、きっとそれは、きっとそれは自由」孤独だからこその自由、その軽やかな自由への讃歌「ハレルヤ」。先程までの狂乱とはうって変わり、まっすぐにReoNaを見る目線を熱く感じる時間。最終盤に差し掛かったライブは美しい時間へと昇華されていく。「今だからこそ、あの時言えなかった言葉を、今だからこそ言える言葉があります。何度も迷って、彷徨って、出会ってくれてありがとう」デビュー6年を超えたReoNaがファンに向かって歌いかける曲は「YOU」。光りに包まれる中で歌うReoNaが歌詞の言葉ひとつひとつを、届けようとする姿は胸を打つ。失恋に寄り添う曲はあるのに、絶望に寄り添う曲がなかった、だから歌を歌っていいと言われたから、私はそういうお歌を歌おうと思った。絶望系アニソンシンガーになった原点を語ったReoNa。「ReoNaはいつだってここにいるから、また会いに来てください、何度だって、何度だって、逃げて会おうね。改めまして、絶望系アニソンシンガーReoNaです」自分の存在を表明したあと、最後の一曲として選ばれたのは「Debris」。ReoNaのライブにアンコールはない。本当に最後の一曲を噛みしめるように聴き入る会場。強く響き続けるシンガロング、負けじと激しくストロークしていくReoNaのギター。シルエットの中、確かに歌と音楽と鼓動だけが響いている。ゴミクズみたいな命を燃やして、それでも生きていく。「“SQUAD JAM”死ぬ気で遊べた?」笑顔でライブを終えたReoNaは万雷の拍手に送られ、笑顔でステージを降りた。名残惜しさも募りはするが、7月にはファンクラブ会員限定のアコースティックツアー「ふあんぷらぐど 2025」の開催も発表されたReoNaとの再開は、そんなに遠くない。取材・文◎加東岳史◆ ◆ ◆また、ReoNaは昨年、10月19日(土)、20日(日)に有明ガーデンシアターにて開催した、『神崎エルザ starring ReoNa ✕ ReoNa Special Live "AVATAR 2024"』、『ReoNa ONE-MAN Concert "Birth 2024"』の映像商品を6月4日(水)にリリースすることが決定している。10月19日(土)に開催の『神崎エルザ starring ReoNa ✕ ReoNa Special Live "AVATAR 2024"』は、神崎エルザ starring ReoNaと ReoNaのツーマンライブ、神崎エルザCVの日笠陽子も参加し、劇中アーティストと歌唱担当アーティストによる対バンライブで、5,000人規模の動員は史上最大級。10月20日(日)開催の『ReoNa ONE-MAN Concert "Birth 2024"』は、ReoNa、約5年ぶりとなるBirth公演。総勢80名を超えるミュージシャンが参加し、壮大なパフォーマンスが印象的なライブとなった。