【2025年4月】U-NEXT（ユーネクスト）で配信予定の海外ドラマ・洋画一覧

配信作品数は業界最大級!U-NEXT(ユーネクスト)で2025年4月に配信開始となる海外ドラマと洋画を一挙にご紹介。

U-NEXTで2025年4月に配信予定の海外ドラマ

『グランチェスター 牧師と刑事の殺人捜査』シーズン1〜3

4月1日(火)配信スタート



1950年代のイギリス・ケンブリッジ近郊の村グランチェスターを舞台に、若き牧師シドニー・チェンバースが刑事ジョーディ・キーティングと共に様々な事件を解決していくミステリーシリーズ。ジェームズ・ノートン(『ブラック・ミラー』)がシドニー役を、ロブソン・グリーン(『ワイヤー・イン・ザ・ブラッド』)がジョーディ役を演じる。

シーズン1では、ウィスキーとジャズを愛する若き牧師シドニーの平穏な生活は、ある弁護士の自殺事件をきっかけに一変する。​人間の本質を見抜く洞察力と鋭い推理力を持つシドニーは、刑事ジョーディと協力し、次々と起こる事件の真相解明に挑む。

シーズン2では、シドニーとジョーディが、ある少女の事件を中心に捜査を進める。​この事件はシーズンを通じての主要な軸となり、正義や贖罪といったテーマが深く描かれる。

シーズン3では、ジョーディの部下が何者かに射殺される事件が発生。​捜査の途中でジョーディも撃たれ、シドニーは罪悪感に苛まれながらも、牧師館の仲間たちの助けを借りて単独で捜査を開始する。​戦争中のある出来事が今回の事件に関係していることを突き止め、真相解明に挑む。

『ハーレイ・クイン』シーズン5【独占】

4月4日(金)配信スタート



『ハーレイ・クイン』シーズン5では、ハーレイ(ケイリー・クオコ)とアイビー(レイク・ベル)が新たな舞台・メトロポリスへ。そこはスーパーマンやロイス・レイン、デイリー・プラネットの本拠地だ。しかし、街には不穏な陰謀が渦巻き、すべてが表向きの姿とは限らない。二人の前に立ちはだかるのは、レックス・ルーサーとその妹レナ・ルーサー、そして人気ヴィランのブレイニアック。ハーレイの個性的な仲間たちも共にこの型破りな冒険へと挑む。

『THE LAST OF US』シーズン2【独占】

4月14日(月)配信スタート



2023年公開のシーズン1は全世界で爆発的ヒットとなり、同年の第75回エミー賞では、作品賞を含む全24部門でノミネートを果たし、U-NEXTでも2023年度の海外ドラマジャンルでほか作品を抜く圧倒的な視聴数で1位を記録した。

今回新たに配信されるシーズン2は、2020年にlayStation4向けに発売されたゲーム版の続編「The Last of Us Part II」の物語をもとに描かれる。前シーズンから5年後、旅を終えたジョエルとエリーはジョエルの弟・トミーが治めるワイオミング州ジャクソンのコミュニティで暮らしていたが、新たな人物たちの登場によって、5年前の事件を巡りさらなる壮絶な運命に巻き込まれていく…。

『グランチェスター 牧師と刑事の殺人捜査』シーズン4

4月16日(水)配信スタート



シーズン4では、シドニーが新たな出会いと自己の信念との間で葛藤する姿が描かれる。​一方、ジョーディは家庭内の問題や職務上の困難に直面し、二人の友情と協力関係が試される展開となる。​また、シドニーの後任として新たな牧師ウィリアム・ダヴェンポートが登場し、物語に新たな風を吹き込む。

『リハーサル -ネイサンのやりすぎ予行演習-』シーズン2【独占】

4月21日(月)配信スタート



アメリカのコメディアン/映画監督で、『THE CURSE/ザ・カース』のクリエイターとしても知られるネイサン・フィールダーが企画・主演を務めるHBOのドキュメンタリー風コメディシリーズ。フィールダーが人々の人生の重要な瞬間を事前にリハーサルできるようにするというコンセプトのもと、精巧なセットや俳優を用いたシミュレーションを行うという独特なスタイルを採用する。

エピソードごとに異なるシナリオが展開され、例えば、ある男性が長年友人に隠していた秘密を告白するために、あらゆる可能性を考慮したリハーサルを行う。しかし、シリーズが進むにつれて、フィルダー自身がこの「リハーサル」の概念にのめり込み、フィクションと現実の境界が曖昧になっていくー。

U-NEXTで2025年4月に配信予定の洋画

4月2日(水)

『めくらやなぎと眠る女』

『国境ナイトクルージング』

『動物界』

チャン・イーモウ初期3作品(『紅いコーリャン』『紅夢』『菊豆』)

4月3日(木)

『ガール・ピクチャー』

『ぼくは君たちを憎まないことにした』

4月9日(水)

『ロード・オブ・ザ・リング/ローハンの戦い』

4月16日(水)

『対外秘』

4月26日(土)

『ポッド・ジェネレーション』

(海外ドラマNAVI)