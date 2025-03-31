サザン、サカナクション、セカオワ、timelesz、ワンオク…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（3月29日（土）付）
ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00〜13:55）。3月29日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（3月29日（土）付）を発表しました。
■10位：あいみょん「スケッチ」
先週4位から6ランクダウン↓ 5週連続でTOP10入り。同曲が主題歌にもなっている『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』も大ヒット中です！
■9位：ONE OK ROCK「Puppets Can't Control You」
先週19位から10ランクアップ↑ 先日、最終回をむかえたドラマ「御上先生」（TBS系）主題歌。4月4日（現地時間）におこなわれるメキシコ公演から「ONE OK ROCK DETOX LATIN AMERICAN TOUR 2025」がスタートします。
■8位：米津玄師「BOW AND ARROW」
先週5位から3ランクダウン↓ 現在「KENSHI YONEZU 2025 WORLD TOUR / JUNK」を開催中の米津玄師。3月22日（土）、23日（日）に韓国でおこなわれたライブは、とんでもない熱量でビックリしたそうです。
■7位：東京スカパラダイスオーケストラ「Paradise Has No Border feat.NO BORDER ALL STARS」
初登場！ 同曲は、3月19日（水）にリリースされたベストアルバム『NO BORDER HITS 2025→2001 〜ベスト・オブ・東京スカパラダイスオーケストラ〜』に収録されており、奥田民生、緑黄色社会・長屋晴子、SUPER EIGHT・横山裕、俳優の渡辺謙など、豪華ゲストが管楽器奏者として参加しています。
■6位：[Alexandros]「金字塔」
ランキング圏外から再登場↑ 今週の放送では、ゲストパートに[Alexandros]の川上洋平さん（Vo.＆Gt.）が登場！ 4月23日（水）にリリース予定で同曲も収録されているニューアルバム『PROVOKE』のお話などを伺いました。
■5位：Little Glee Monster「For Decades」
初登場！ Ｊリーグ2025シーズン応援ソング。4月25日（金）には、国立競技場で開催される「FC東京 対 ガンバ大阪」の試合にLittle Glee Monsterがゲスト出演し、スペシャルライブを披露します。
■4位：timelesz「Rock this Party」
先週3位から1ランクダウン↓ これで4週連続のトップテン入り。4月6日（日）からメンバーの菊池風磨がパーソナリティをつとめる新ラジオ番組「菊池風磨 hoursz」がJFN全国38局ネットでスタートします。
■3位：SEKAI NO OWARI「琥珀」
先週8位から5ランクアップ↑ 同曲は、現在公開中の映画「少年と犬」の主題歌になっています。
■2位：サカナクション「怪獣」
先週と変わらず第2位。同曲は日本だけでなく、台湾、韓国など海外のバイラルチャートにもランクイン！ Spotifyの「Viral Hits Taiwan」では、カバーにサカナクションが登場しています。
そして、今週の第1位は……？
■1位：サザンオールスターズ「夢の宇宙旅行」
3週連続で第1位！ サザンオールスターズは現在『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』を開催中。4月からは12（土）、13日（日）におこなわれるみずほPayPayドーム福岡を皮切りにドーム公演がスタートします！
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3月29日放送分より（radiko.jpのタイムフリー） http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7118
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＜番組概要＞
番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN
放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット
放送日時：毎週土曜 13:00〜13:55
パーソナリティ：ジョージ・ウィリアムズ、安田レイ
※写真はイメージです
■10位：あいみょん「スケッチ」
先週4位から6ランクダウン↓ 5週連続でTOP10入り。同曲が主題歌にもなっている『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』も大ヒット中です！
■9位：ONE OK ROCK「Puppets Can't Control You」
先週19位から10ランクアップ↑ 先日、最終回をむかえたドラマ「御上先生」（TBS系）主題歌。4月4日（現地時間）におこなわれるメキシコ公演から「ONE OK ROCK DETOX LATIN AMERICAN TOUR 2025」がスタートします。
■8位：米津玄師「BOW AND ARROW」
先週5位から3ランクダウン↓ 現在「KENSHI YONEZU 2025 WORLD TOUR / JUNK」を開催中の米津玄師。3月22日（土）、23日（日）に韓国でおこなわれたライブは、とんでもない熱量でビックリしたそうです。
■7位：東京スカパラダイスオーケストラ「Paradise Has No Border feat.NO BORDER ALL STARS」
初登場！ 同曲は、3月19日（水）にリリースされたベストアルバム『NO BORDER HITS 2025→2001 〜ベスト・オブ・東京スカパラダイスオーケストラ〜』に収録されており、奥田民生、緑黄色社会・長屋晴子、SUPER EIGHT・横山裕、俳優の渡辺謙など、豪華ゲストが管楽器奏者として参加しています。
■6位：[Alexandros]「金字塔」
ランキング圏外から再登場↑ 今週の放送では、ゲストパートに[Alexandros]の川上洋平さん（Vo.＆Gt.）が登場！ 4月23日（水）にリリース予定で同曲も収録されているニューアルバム『PROVOKE』のお話などを伺いました。
（左から）安田レイ、ジョージ・ウィリアムズ、川上洋平さん
■5位：Little Glee Monster「For Decades」
初登場！ Ｊリーグ2025シーズン応援ソング。4月25日（金）には、国立競技場で開催される「FC東京 対 ガンバ大阪」の試合にLittle Glee Monsterがゲスト出演し、スペシャルライブを披露します。
■4位：timelesz「Rock this Party」
先週3位から1ランクダウン↓ これで4週連続のトップテン入り。4月6日（日）からメンバーの菊池風磨がパーソナリティをつとめる新ラジオ番組「菊池風磨 hoursz」がJFN全国38局ネットでスタートします。
■3位：SEKAI NO OWARI「琥珀」
先週8位から5ランクアップ↑ 同曲は、現在公開中の映画「少年と犬」の主題歌になっています。
■2位：サカナクション「怪獣」
先週と変わらず第2位。同曲は日本だけでなく、台湾、韓国など海外のバイラルチャートにもランクイン！ Spotifyの「Viral Hits Taiwan」では、カバーにサカナクションが登場しています。
そして、今週の第1位は……？
■1位：サザンオールスターズ「夢の宇宙旅行」
3週連続で第1位！ サザンオールスターズは現在『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』を開催中。4月からは12（土）、13日（日）におこなわれるみずほPayPayドーム福岡を皮切りにドーム公演がスタートします！
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3月29日放送分より（radiko.jpのタイムフリー） http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7118
聴取期限 2025年4月6日（日） AM 4:59 まで
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
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＜番組概要＞
番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN
放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット
放送日時：毎週土曜 13:00〜13:55
パーソナリティ：ジョージ・ウィリアムズ、安田レイ
番組Webサイト：http://www.tfm.co.jp/cdj/