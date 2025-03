55年ぶりの珍事…ホークス、ウォリアーズ、ロケッツが同日に145得点以上を記録

3月31日(現地時間30日、日付は以下同)。2024-25レギュラーシーズンが終盤に入ったNBAでは8試合が開催された。

そのうち、デトロイト・ピストンズ対ミネソタ・ティンバーウルブズ戦では第2クォーター途中にナズ・リード(ウルブズ)がロン・ホランド2世(ピストンズ)からファウルを受けた際に激怒。そこから両チームが揉めて乱闘に発展。

結局、ウルブズのリード、ドンテ・ディビンチェンゾ、パブロ・ブリジオーニAC(アシスタントコーチ)、ピストンズのホランド2世、アイザイア・スチュワート、マーカス・サッサー、JB・ビッカースタッフHC(ヘッドコーチ)の計7名が退場処分となる事態に。

ウルブズが123-104でピストンズを下すも、試合を通してテクニカルファウルが12度もコールされた。『OptaSTATS』によると、2005年3月24日以来最多となった。

また、31日はハイスコアが連発。アトランタ・ホークスがミルウォーキー・バックス相手に145-124、ゴールデンステイト・ウォリアーズがサンアントニオ・スパーズ戦で148-106、ヒューストン・ロケッツがフェニックス・サンズとの一戦を148-109でそれぞれ撃破。

3チームが同じ日にそろって145得点以上を奪ったのは、1970年以来初と『ESPN』が報道。ホークス、ウォリアーズ、ロケッツはプレーオフならびにプレーイン・トーナメントへ向けて1試合も落とせない順位争いをしている状況だったこともあり、55年ぶりの珍事となった。

The last time three teams scored at least 145 points on the same day was 1970 😳 pic.twitter.com/aknS9WJq7a

- NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 31, 2025