EXILE、初の台北ファンミーティング決定。「PROJECT EXILE」第10弾で
EXILEとしては初となる台北でのファンミーティング＜EXILE 1st FAN MEETING IN TAIPEI＞が、6月14日にZepp New Taipeiにて開催される。
EXILEによる海外ファンミーティングは、2012年に開催された＜FAN CLUB TOUR 2012 『EX FAMILY in HAWAII』＞以来13年ぶり。台北に赴くのは2023年の台北流行音楽中心（TAIPEI MUSIC CENTER）での単独公演以来、約1年6か月ぶりだ。
今回のファンミーティングは、今年始動したEXILEの新プロジェクト「PROJECT EXILE」の第10弾となる。EXILEのオフィシャルファンクラブでは、会員限定でJTBツアーパックを発売することも決定。本日より募集が開始されている。
＜EXILE 1st FAN MEETING IN TAIPEI＞
開場 16:00 / 開演 17:00 (現地時間)
出演：EXILE(EXILE AKIRA、EXILE TAKAHIRO、橘ケンチ、EXILE NESMITH、EXILE SHOKICHI、世界、佐藤大樹)
【イベントホームページ】http://r.ex-m.jp/exile_taipei25/
＜EXILE LIVE TOUR 2025 "WHAT IS EXILE"＞
EXILE AKIRA、EXILE TAKAHIRO、橘ケンチ、EXILE TETSUYA、EXILE NESMITH、EXILE SHOKICHI
■日程
福井 サンドーム福井
3月29日(土) 開場15:00/開演16:00
スターティングメンバー：EXILE/FANTASTICS 世界、佐藤⼤樹
THE RAMPAGE 岩⾕翔吾、藤原樹、浦川翔平
FANTASTICS ⽊村慧⼈
静岡 エコパアリーナ
4月19日(土) 開場16:00/開演17:00
4月20日(日) 開場15:00/開演16:00
スターティングメンバー：EXILE/FANTASTICS 佐藤⼤樹
FANTASTICS 澤本夏輝、堀夏喜、瀬⼝黎弥
PSYCHIC FEVER 剣、JIMMY
千葉 幕張メッセ 国際展示場
5月17日(土) 開場15:30/開演17:00
5月18日(日) 開場14:30/開演16:00
スターティングメンバー：EXILE/FANTASTICS 世界、佐藤⼤樹
THE RAMPAGE 陣
兵庫 ワールド記念ホール
5月30日(金) 開場17:30/開演18:30
5月31日(土) 開場16:00/開演17:00
スターティングメンバー：EXILE/FANTASTICS 世界、佐藤⼤樹
THE RAMPAGE ⼭本彰吾、神⾕健太、武知海⻘、⿓
6月1日(日) 開場15:00/開演16:00
スターティングメンバー：EXILE/FANTASTICS 世界、佐藤⼤樹
BALLISTIK BOYZ ⽇郄⻯太、加納嘉将、海沼流星、深堀未来、奥⽥⼒也、松井利樹、砂⽥将宏
【詳細はこちら】https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/31765/?lang=ja