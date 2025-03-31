¶ìÆñ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Åê¼ê¿Ø¤òµß¤Ã¤Æ¡ª¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡×¡Ö¸¶ÅÀ²óµ¢¡×2¿Í¤Î¼ã¼ê¤Ë´üÂÔ
¡¡¢¡µ¼Ô¥³¥é¥à¡¦¥¿¥«ÈÖ24»þ
¡¡Áª¼êÃó¼Ö¾ì¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤ÎÄÌÏ©¤ÏÉ÷¤¬¤è¤¯ÄÌ¤ë¡£´¨¤ÎÌá¤ê¤Î¤»¤¤¤«¡¢È©¤ò»É¤¹É÷¤¬¤¤¤Ä¤Ë¤âÁý¤·¤ÆÎä¤¿¤¯´¶¤¸¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï°Ì´¤Î³«Ëë3Ï¢ÇÔ¡£Áª¼ê¤ÎÂ¿¤¯¤â¤¿¤À¤ÎÏ¢ÇÔ¤È°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤À¤«¤é¤³¤½Á°¸þ¤¤ÊÏÃÂê¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£½é¤á¤Æ³«Ëë1·³¤ò¤Ä¤«¤ó¤À2¿Í¤Î¼ã¼ê¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤À¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï3Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¤Î¾¾ËÜÀ²Åê¼ê¡Ê24¡Ë¤À¡£³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï´ü´Ö¤Ë¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤Çµß±ç¤ËÇÛÃÖÅ¾´¹¡£²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â»ý¤Á¤Ä¤Ä¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Î²ô¡×¤Ï¤¹¤´¤¤¡£¡ÖÃæ·Ñ¤®¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ë¡£µó¤²¤¿¤Î¤ÏÉð´ï¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤¬³«ËëÁ°¤Ëà´°À®á¤·¤¿¤³¤È¡£°®¤ê¤«¤éÊÑ¤¨¤¿¡£·ë²Ì¤âµá¤á¤Ê¤¬¤éÄ©Àï¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤¬¡¢º¸ÏÓ¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤¿¡£3·î30Æü¤Î3ÀïÌÜ¤Ï¶å²ó¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ÇÅÐÈÄ¡£¤½¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ç²Ð¾Ã¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤¦°ì¿Í¤Ï2Ç¯ÌÜ¤ÎÂç»³Î¿Åê¼ê¡Ê23¡Ë¡£ºòµ¨¤Ï18»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢º£µ¨¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃíÌÜ¤Ï¥ª¥Õ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥à½¤Àµ¤Ç¡Ö¸¶ÅÀ²óµ¢¡×¤·¤¿¤³¤È¡£ÃÞ¸å¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤ÇÅìÉÍ¤ò¸«¤Æ¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ËÉã¤ÈÆó¿Í»°µÓ¤Ç¸Ç¤á¤¿ÏÓ¤ò¾ö¤ó¤Ç¾å¤«¤éÏÓ¤ò¿¶¤ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢Ä¾µå¤Î¼Á¤¬°ÂÄê¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë´¶³Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¿®¤Ï½½Ê¬¤À¡£
¡¡³«Ëë¥«¡¼¥É¤Ç¤Ï¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÃ´¤¦¡Ö6¿Í½°¡×¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤â¡ÖÌîµå¤ÏÅê¼ê¡×¤È½ÅÍ×»ë¤¹¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡£¥Á¡¼¥à¤òµß¤¦Â¸ºß¤È¤·¤Æ2¿Í¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÆü¤â¶á¤½¤¦¤À¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë