´Ñ·î¤¢¤ê¤µ¤Î¤ª²Ö¸«»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¡Öºù¤è¤ê¤â²Ú¤ä¤«¡×¡Ö¥¥ã¥Ã¥×¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×
¡¡½÷Í¥¤Î´Ñ·î¤¢¤ê¤µ¤¬£³£±ÆüÉÕ¤Ç£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¤ª²Ö¸«¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö£³·î¤â½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Í¡¡ºòÆü¤Ï°¦ÃÎ¸©°ìµÜ»Ô¤Ç¤ª²Ö¸«¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡¡°ìµÜ¥¿¥ï¡¼¤â¥·¥ó¥Ü¥ê¥Ã¥¯¤Ç¡Ê£±£³£¸¥¿¥ï¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¤Ï¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯ÆüÏÂ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£ÀÄ¶õÆ±ÍÍ¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤ê¡¢Ëþ³«¤Îºù¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤äºù¤ò´é¤Ë¶á¤Å¤±¤Æ»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ê¤ÉÊ£¿ôËç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Öºù¤è¤ê¤â²Ú¤ä¤«¤Ê¤¢¤ê¤µ¤µ¤óÇÒ¸«¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Á¡×¡Öºù¤â¤¢¤ê¤µ¤Á¤ã¤ó¤â¥¥ì¥¤♥¡×¡ÖºùåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¢¤ê¤µ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤â¤Ã¤ÈåºÎï¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¥ã¥Ã¥×¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤Æ¤âÁÇÅ¨¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤ï¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£