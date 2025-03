BSHP for M1

Brise Audio(ブリスオーディオ)は、米国などで発売中のソニー密閉型ヘッドフォン「MDR-M1」専用の音作りを施したというリケーブル「BSHP for M1」を発売した。価格は40,000円から。ラインナップは以下の通り。

【長さ1.3m】 BSHP for M1- 5極4.4mmプラグ 1.3m【型番:BSHPM1-544】 BSHP for M1- 4極2.5mmプラグ 1.3m【型番:BSHPM1-425】 BSHP for M1- 3極3.5mmプラグ 1.3m【型番:BSHPM1-335】 BSHP for M1- 4極3.5mmプラグ 1.3m【型番:BSHPM1-435】 BSHP for M1- 6.3mm 1/4TRSプラグ 1.3m【型番:BSHPM1-363】 BSHP for M1- 4-pin XLRプラグ 1.3m【型番:BSHPM1-4X1】 BSHP for M1- 3-pin XLRプラグ 1.3m【型番:BSHPM1-3X2】【長さ2.5m】 BSHP for M1- 5極4.4mmプラグ 2.5m【型番:BSHPM1-544】 BSHP for M1- 4極2.5mmプラグ 2.5m【型番:BSHPM1-425】 BSHP for M1- 3極3.5mmプラグ 2.5m【型番:BSHPM1-335】 BSHP for M1- 4極3.5mmプラグ 2.5m【型番:BSHPM1-435】 BSHP for M1- 6.3mm 1/4TRSプラグ 2.5m【型番:BSHPM1-363】 BSHP for M1- 4-pin XLRプラグ 2.5m【型番:BSHPM1-4X1】 BSHP for M1- 3-pin XLRプラグ 2.5m【型番:BSHPM1-3X2】

MDR-M1(日本未発売)の特徴をより活かせるよう、独自に音質設計を施した専用リケーブル。AKAGANE35ベースの4芯を採用し、M1の特徴を活かすべく、専用の独自高音質加工を採用。CNT、BSシート他、新素材など多くの素材から適切な素材と加工方法・配置箇所を設計したという。

ヘッドフォン側プラグには専用ネジを採用しM1と固定が可能。プレイヤー側プラグにはBrise Audioオリジナル4.4mm、2.5mm、3極3.5mm、4極3.5mm(GND分離にも対応)を用意し、バランス、アンバランス、グランド分離接続いずれも対応可能とのこと。