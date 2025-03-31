¥ª¥é¥ó¥À2Éô¤«¤é¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂçÀµ²ò¡¡º£¤ä¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤Ç¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤ÎÁêËÀ¸õÊä¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥±¤ÎÀ®Ä¹
º£¤Î¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤ÏºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ËÍ¥½¨¤ÊÁª¼ê¤òÂ¿¿ôÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ëÁª¼ê¤âÂ¿¤¤¡£ÆÃ¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ï·ãÀï¶è¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¤Î¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
¤·¤«¤â¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¤Ï¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëDF¥Õ¥£¥ë¥¸¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤¬ÀäÂÐÅª¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢4¥Ð¥Ã¥¯¤Î¾ì¹ç»Ä¤ë°Ø»Ò¤Ï1¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ò¥¤¥ó¥Æ¥ëDF¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Õ¥é¥¤¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉDF¥Þ¥¿¥¤¥¹¡¦¥Ç¡¦¥ê¥Õ¥È¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£DF¥Í¥¤¥µ¥ó¡¦¥¢¥±¤é¤¬Áè¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÂåÉ½¤ËÉé½ý¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºòÇ¯¤ËÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿24ºÐ¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥±¤â¼ÂÎÏ¼Ô¤À¡£·è¤·¤Æ¥¨¥ê¡¼¥È³¹Æ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¥¿¥¤¥×¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢2020Ç¯¤Ë¥ª¥é¥ó¥À¤ÎNAC¥Ö¥ì¥À¤«¤é¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë¶Ï¤«200Ëü¥æ¡¼¥í¤Ç°ÜÀÒ¤·¡¢¤½¤³¤«¤éÃå¼Â¤ËÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¡£
Åö»þNAC¥Ö¥ì¥À¤¬¥ª¥é¥ó¥À2Éô¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÎÌÜÍø¤¤Ï¸«»ö¤À¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥±¤Ï¤½¤³¤«¤é¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¡¼¥ó¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤È¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢º£¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î¼çÎÏDF¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£3Ç¯Á°¤Ë500Ëü¥æ¡¼¥í¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Ï¡¢º£¤ä3200Ëü¥æ¡¼¥í¤Ë¤Þ¤Ç¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ñ¡ØIndependent¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥±¤Ï¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î¥×¥é¥ó¤Ë³Î¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·ë²ÌÅª¤Ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ç¤Ï¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ç¡¦¥¼¥ë¥Ó¤Î¤è¤¦¤ËÆÈÆÃ¤ÊÅ¯³Ø¤ò»ý¤Ä»Ø´ø´±¤È¤â½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Â²¼¤Îµ»½Ñ¤âËá¤«¤ì¤¿¡£ÍèÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ø¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤ÎÁêËÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¡ÊÅö»þ¡ËÂ¾¤Î¥¯¥é¥Ö¤È¤âÏÃ¤ò¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Â¾¥¯¥é¥Ö¤Î·×²è¤Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¡¢·×²è¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤¿¤ó¤À¡£Åö»þ¤Ï¤Þ¤À¼ã¤¯¤Æ¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤Î¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇÀï¤¦¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤òÃÃ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ö¥é¥¤¥È¥óÂ¦¤Ï¡Ø·×²è¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¾å¼ê¤¯¤¤¤¯ÊÝ¾Ú¤Ï¤Ê¤¤¡£·¯¤Ë¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢¾¯¤·¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤¿¤±¤É¡¢·ë¶É¤Ï¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤¿¡×
ÂåÉ½¤Ç¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÈà¤¬Áê¼êFW¤È¥Ç¥å¥¨¥ë¤ËÄ©¤á¤Ð¡¢¤Û¤ÜÈà¤¬¾¡¤Ä¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡£Èà¤ÎÎÙ¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ð¤«¤ê³Ú¤À¤è¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³Î¤«¤ËÌ£Êý¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤Û¤ÉÍê¤â¤·¤¤¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥±¤Ïº£¸å¤â¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤Î¾ïÏ¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢º£¸å¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡£2020Ç¯¤Ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¹Ô¤¤òÁª¤ó¤À¤Î¤ÏÂçÀµ²ò¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£