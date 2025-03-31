¡Ú¹â¹»ÁªÈ´¥é¥°¥Ó¡¼¡Û²Ö±à²¦¼Ô¤Î¶Í°þ³Ø±à¤¬Í¥¾¡¡ª¡ÖÂç²ñÃæ¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¡×¿·¥Á¡¼¥àÉÔ°Â¤ÎÁ¥½Ð¤«¤é¿Ê²½
¡¡¡þÁ´¹ñ¹â¹»ÁªÈ´¥é¥°¥Ó¡¼Âç²ñ·è¾¡¡¡¶Í°þ³Ø±à¡¡36¡½0¡¡µþÅÔÀ®¾Ï¡Ê2025Ç¯3·î31Æü¡¡ºë¶Ì¡¦·§Ã«¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡Ë
¡¡Á´¹ñ¹â¹»ÁªÈ´¥é¥°¥Ó¡¼Âç²ñ¤Î·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¡¦¶Í°þ³Ø±à¤¬µþÅÔÀ®¾Ï¤ò36¡½0¡ÊÁ°È¾10¡½0¡Ë¤Ç²¼¤·¤Æ2Ç¯¤Ö¤ê5ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾7Ê¬¡¢¶Í°þ³Ø±à¤ÏCTBÄÚ°æÍª¡Ê2Ç¯¡Ë¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥´¡¼¥ë¡ÊPG¡Ë¤ÇÀèÀ©¡£Æ±31Ê¬¤Ë¤ÏFW¿Ø¤¬½¸ÃÄ¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤ÇPR´î±Í¿Í¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤¿¡£10¡½0¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾13Ê¬¡¢FW¤ÎÁ°¿Ê¤«¤é¹¥µ¡¤ò¤Ä¤¯¤ë¤ÈSOÃÝ»³»Ë¿Í¡Ê2Ç¯¡Ë¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿ÄÚ°æ¤¬º¸Ã¼¤ØÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç¥È¥é¥¤¡£¤µ¤é¤ËÆ±23Ê¬¡¢No¡¦8ÂÎ©²Â¼ù¡Ê2Ç¯¡Ë¤ÎÁ°¿Ê¤«¤é±¦¤ØÅ¸³«¤·¤ÆÄÚ°æ¤¬ºÆ¤Ó¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤¿¡£¤½¤Î2Ê¬¸å¤Ë¤Ï¡¢ÄÚ°æ¢ªCTB¸Å²ì·¼»Ö¡Ê1Ç¯¡Ë¢ªÄÚ°æ¢ªWTBÂçµ×ÊÝ»ÖºÈ¡Ê1Ç¯¡Ë¤È¹âÂ®¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÂçµ×ÊÝ¤¬¥Î¡¼¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¥È¥é¥¤¡£Æ±32Ê¬¤Ë¤ÏNo¡¦8ÂÎ©¤¬¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤ÆÅÀº¹¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤¿¡£½à·è¾¡¤Î¸æ½ê¼Â¡ÊÆàÎÉ¡ËÀï¤ËÂ³¤¡¢Áê¼ê¤Ë1ÅÀ¤âÍ¿¤¨¤Ê¤¤´°Éõ¾¡Íø¡£¹¶¼é¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£
¡¡1·î¤Ë²Ö±àÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿ÀäÂÐ²¦¼Ô¤À¤¬¡¢Í¥¾¡¥Á¡¼¥à¤ÎÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç»Ä¤Ã¤¿¤Î¤ÏHOÆ²±ò¾°¸ç¼ç¾¡Ê2Ç¯¡Ë¤é4¿Í¤À¤±¡£2·î¤Î¿ÀÆàÀî¸©¿·¿ÍÂç²ñ·è¾¡¤Ç¤ÏÅì³¤ÂçÁêÌÏ¤Ë°ú¤Ê¬¤±¡¢¿·¥Á¡¼¥à¤ÎÁ¥½Ð¤ÏÉÔ°Â¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÂå¤Ï¼å¤¤¤È¼Â´¶¤·¤¿¡£ÆÍ½Ð¤·¤¿¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¬°ì¿Í°ì¿Í¤¬¥×¥ì¡¼¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡×¤ÈÆ²±ò¼ç¾¡£º£Âç²ñ¤Ç¤â½éÀï¤Ï½é½Ð¾ì¤ÎÁá°ðÅÄº´²ì¤Ë57¡½15¡¢2²óÀï¤Ï¾ïæÆ³Ø±à¡ÊÂçºå¡Ë¤Ë46¡½33¤È²ÝÂê¤Î»Ä¤ë¾¡¤ÁÊý¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£¸¶½¨Ç·´ÆÆÄ¡Ê57¡Ë¤Ï¡Ö¡ÊÂç²ñ´ü´ÖÃæ¤Î¡Ë¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬Äã¤¯¤Æ¤«¤Ê¤ê¶ìÏ«¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¼ê¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê²á¤®¤ë¡×¤È¸·¤·¤¤É¾²Á¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ç¡È°ø±ï¡É¤ÎÅì³¤ÂçÁêÌÏ¤ò43¡½17¤ÎÂçº¹¤Ç²¼¤¹¤È½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤Ï´°Éõ¾¡Íø¤ÈÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¼´¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤½¤ì¤òÂÎ¸½¤Ç¤¤¿¡×¡£»î¹ç¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ÇÆÀ¤¿À®Ä¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü2¥È¥é¥¤¤ÈPG1ËÜ¡¢¥³¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó4ËÜ¤Ç·×21ÆÀÅÀ¤ÈÂç³èÌö¤ÎÄÚ°æ¤Ï¡Ö¸©¿·¿Í¤ÇÅì³¤ÂçÁêÌÏ¤È°ú¤Ê¬¤±¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£Éû¼ç¾¤È¤·¤Æ¡¢¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï»î¹ç¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡ÖÂç²ñÃæ¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¡×¤È¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÂå¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È3Ï¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ëÅß¤Î²Ö±à¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£