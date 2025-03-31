

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





41825.52 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41791.71 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40729.83 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40562.95 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39634.15 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39374.62 ボリンジャー:＋3σ(25日)

39334.18 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39226.96 均衡表雲上限(日足)

39096.42 均衡表雲下限(日足)

38740.47 ボリンジャー:＋2σ(25日)

38644.41 75日移動平均線

38538.53 200日移動平均線

38538.46 26週移動平均線

38106.32 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38105.42 13週移動平均線

38027.29 新値三本足陽転値

37969.98 均衡表基準線(週足)

37561.60 均衡表転換線(週足)

37472.18 25日移動平均線

37442.77 ボリンジャー:-1σ(26週)

37325.70 6日移動平均線

37254.37 均衡表基準線(日足)

37165.08 均衡表雲上限(週足)

36881.21 均衡表転換線(日足)

36876.65 ボリンジャー:-1σ(13週)

36838.03 ボリンジャー:-1σ(25日)

36482.53 均衡表雲下限(週足)

36347.09 ボリンジャー:-2σ(26週)

36203.88 ボリンジャー:-2σ(25日)

35647.89 ボリンジャー:-2σ(13週)



35617.56 ★日経平均株価31日終値



35569.73 ボリンジャー:-3σ(25日)

35251.40 ボリンジャー:-3σ(26週)

34419.12 ボリンジャー:-3σ(13週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 27.15(前日62.80)

ST.Slow(9日) 56.62(前日74.23)



ST.Fast(13週) 21.48(前日29.55)

ST.Slow(13週) 24.61(前日21.65)



［2025年3月31日］



株探ニュース

