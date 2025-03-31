　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


41825.52　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41791.71　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40729.83　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40562.95　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39634.15　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39374.62　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
39334.18　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39226.96　　均衡表雲上限(日足)
39096.42　　均衡表雲下限(日足)
38740.47　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
38644.41　　75日移動平均線
38538.53　　200日移動平均線
38538.46　　26週移動平均線
38106.32　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38105.42　　13週移動平均線
38027.29　　新値三本足陽転値
37969.98　　均衡表基準線(週足)
37561.60　　均衡表転換線(週足)
37472.18　　25日移動平均線
37442.77　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37325.70　　6日移動平均線
37254.37　　均衡表基準線(日足)
37165.08　　均衡表雲上限(週足)
36881.21　　均衡表転換線(日足)
36876.65　　ボリンジャー:-1σ(13週)
36838.03　　ボリンジャー:-1σ(25日)
36482.53　　均衡表雲下限(週足)
36347.09　　ボリンジャー:-2σ(26週)
36203.88　　ボリンジャー:-2σ(25日)
35647.89　　ボリンジャー:-2σ(13週)

35617.56　　★日経平均株価31日終値

35569.73　　ボリンジャー:-3σ(25日)
35251.40　　ボリンジャー:-3σ(26週)
34419.12　　ボリンジャー:-3σ(13週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　27.15(前日62.80)
ST.Slow(9日)　　56.62(前日74.23)

ST.Fast(13週)　 21.48(前日29.55)
ST.Slow(13週)　 24.61(前日21.65)

［2025年3月31日］

株探ニュース