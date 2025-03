世界中のマンガファンが推薦する、“読むべきマンガ”リスト”『You Should Read This Manga』の2025年版が、MyAnimeListから発表された。本リストでは、『カグラバチ』や『気になっている人が男じゃなかった』など、合計77作品がリストアップされている。『You Should Read This Manga』を発表したMyAnimeListは、世界240の国と地域のユーザーが利用し、12億件以上の視聴・読書ビッグデータを持つ世界最大級の日本アニメ・マンガのコミュニティ&データベース(海外利用率99%、会員登録数1,950万人)。『You Should Read This Manga』は今回で3回目を迎え、日本のみならず海外でも注目を集めるタイトルが多数選出された。

本リストは、世界240地域のファンが選出し、“アニメ化してほしい!”“初心者にもおすすめ!”など、4部門をリスト化。ユーザーによるWebノミネートに加え、MyAnimeListの“Judge”(マンガに精通した有識者)による選考を経て、各部門20作品を選出。合計77作品がリストアップされている。4部門中、友人におすすめしたいマンガリストである"You Should Read This Manga 2025"では、『カグラバチ』(著者:外薗健/集英社)、『気になってる人が男じゃなかった』(著者:新井すみこ/KADOKAWA)、『ガチアクタ』(原作:裏那圭 作画:晏童秀吉/講談社)、『図書館の大魔術師』(著者:泉光/講談社)、『魔男のイチ』(原作: 西修 作画: 宇佐崎しろ/集英社)などが選出。中でも『カグラバチ』は、他のアクション作品の2倍のノミネートを集める人気ぶりだった。アニメ化してほしいマンガリスト"Should Be Anime"では、『極楽街』(著者:佐乃夕斗/集英社)、『あかね囃』(原作:末永裕樹 作画:馬上鷹将/集英社)、『一笑千金』(原作:サンドロビッチ・ヤバ子 作画:MAAM/小学館)、『幼稚園WARS』(著者:千葉侑生/集英社)、『ホタルの嫁入り』(著者:橘オレコ/小学館)などが選出。また、初心者におすすめのマンガリスト"Best for Beginners"は、『ダンダダン』(著者:龍幸伸/集英社)、『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』(著者:地主/スクウェア・エニックス)ほか。ユニークなストーリー/アートのマンガリスト"Unique Art/Story"では、『Veil』(著者:コテリ/実業之日本社)、『タワーダンジョン』(著者:弐瓶勉/講談社)ほかが選出されている。今回、最終選考に残った作品の半数は、少年誌・青年誌の連載作品。また、作品の25%は「少年ジャンプ+」や「Manga UP」などのWEBマンガプラットフォームから選出されるなど、昨今の時流も反映された。