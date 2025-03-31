¡Ö¥·¡¼¥ë¥Ö¥Ã¥¯¤ò¡Ä¡×HKT48¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢µÒ¼¼¾èÌ³°÷¤Îà´ª°ã¤¤á¤ò¹ðÇò¤·ÏÃÂê¡ÖCA¤µ¤ó¤Á¤ç¤Ã¤È¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¡×¡Ö²¿ºÐ¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×
¢¡3¼ïÎà¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¢¡
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖHKT48¡×¤ÎÎ¶Æ¬åº²»(Ä¹ºê¸©½Ð¿È)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£Èô¹Ôµ¡Æâ¤Ç¤Î¤È¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£ÆüÈô¹Ôµ¡¤Ç¡¢CA¤µ¤ó¤Ë¤ª¤â¤Á¤ã3¼ïÎà¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹ ¤É¤ì¤Ë¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢µÒ¼¼¾èÌ³°÷¤Ë»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ò´«¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£
¡¡¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¤Ç¥·¡¼¥ë¥Ö¥Ã¥¯Áª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£°ì±þº£Ç¯15ºÐ¤Ç¤¹¾Ð¡×¤È¡¢¤Þ¤ó¤¶¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤ª¤â¤Á¤ã¤òÌã¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¢¡HKT48¤Î¸¦µæÀ¸¤È¤·¤Æ³èÆ°¢¡
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖCA¤µ¤ó¤Á¤ç¤Ã¤È¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¡×¡Ö²¿ºÐ¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î¶Æ¬¤ÏHKT48¤Î7´üÀ¸¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯¤Î5·î¤Ë²ÃÆþ¡£¼ñÌ£¤Ï¥¢¥Ë¥á´Õ¾Þ¤Ç¡¢ÆÃµ»¤ÏÃ¯¤è¤ê¤âÂç¤¤ÊÀ¼¤¬½Ð¤»¤ë¤³¤È¡£Æ±Ç¯8·î¤ÎHKT48¤Î18th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖËÍ¤Ï¤ä¤Ã¤È·¯¤ò¿´ÇÛ¤Ç¤¤ë¡×¤Ç¡¢É½Âê¶ÊÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë½é¤á¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£