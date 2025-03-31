明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：３０ 日・失業率

０８：３０ 日・有効求人倍率

０８：５０ 日・日銀全国企業短期経済観測調査（日銀短観）

０９：３０ 豪・小売売上高

１０：４５ 中・財新製造業購買担当者景気指数

１２：３０ 豪・豪中央銀行が政策金利発表

１６：５０ 仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１６：５５ 独・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１８：００ ユーロ・失業率

１８：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）

２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）

２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数

２３：００ 米・建設支出

２３：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数

※日・閣議

※フィリピン，マレーシア，インドネシア市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：フイルコン<5942>，オークワ<8217>



出所：MINKABU PRESS