ネズミに続き、ゴキブリの混入も明らかになった「すき家」。ここまで多くの人が怒る背景には、「日本人が貧しくなってた結果、安くてうまくて安全なメシくらいしか誇れなくなったことも影響している」と筆者は指摘します(編集部撮影)

相次ぐ異物混入に揺れる大手牛丼チェーン「すき家」が、一部店舗を除く全店の一時閉店に踏み切った。

同社は3月29日、東京都内の店舗で提供されたテイクアウト商品にゴキブリが入っていたことを発表し、1月にも鳥取県の店舗でネズミの混入が発生した直後であることを大変重く受け止めたとしている。ネズミの混入では、発表と謝罪まで約2カ月のタイムラグがあったことが波紋を呼んだばかりであった。

食の安全をめぐる不安の共有

日本は海外に比べて清潔さに対するニーズや、衛生観念が高いと評されることが多い。

今回の騒動では、グロテスクな異物の混入が強烈な話題性を生み出し、消費者視点から企業の対応の遅さが炎上を招いたことは論をまたないが、どうもそれだけではこの過剰なまでの反応を説明するには不十分だろう。

おそらくは1990年代半ば以降の長期停滞に伴う食に対する意識の変化と、「不安からの連帯」がその深層にあると考えられる。

近年、顕著になってきているわたしたちの食べ物への関心やこだわり、あるいは日本の食文化を誇るナショナリスティックな振る舞いは、低成長下の経済において相対的に楽しみや幸福感を得る手段としての重要性が増していることの現れといえる。

そのため、それらの信頼性を揺るがすような出来事により敏感になっている可能性がある。しかも、この敏感さには、食の安全をめぐる不安の共有が影響している。不安の共有による一時的なつながりによって、自分たちが重視する価値や規範を確かめられるだけでなく、容易に感情を満たすことができるからだ。

まず経済的な背景要因については、「失われた30年」という言葉に象徴されるように、日本はバブル崩壊以降、諸外国と比べて低い経済成長率が続いている。また、最近は、給料がアップしても物価高騰などのために実質賃金が上がらず、働く人々の生活が苦しい状況が続いていることが挙げられる。

そうなると、娯楽はより安価で身近なものへとシフトしていくことは否めない。近年の「町中華」ブームはその典型といえるだろう。町中華とは、大衆向けの安い中華料理店のことで、年季が入った外観やメニューなど、いわゆる昭和っぽさが売りになっている。料理の仕込みから閉店までを密着したYouTubeの動画も人気を集めている。

動画では、町中華だけではなく、地元の人々に親しまれている定食屋やそば屋、ラーメン店なども同じく注目の的になっており、さまざまな地域・地方の食文化を楽しむフードツーリズムの起爆剤にもなっている。ここには既存の食べ物の再発見と再評価によって娯楽を創出するメカニズムがある。

食を通じた“自尊心の回復”

そして、その根底には、食を通じての自尊心の回復があることが見えてくる。

かつて日本は、自動車や電子機器、家電などによって世界市場を席捲し、人々はその技術とブランドに誇りを持った。けれども、経済が衰退局面に入り、ものづくりが凋落し、2022年にはGDPがOECD(経済協力開発機構)加盟国38カ国中21位となり、G7で最下位になった。

一方で、日本はクールジャパンに代表されるようにアニメやマンガなどの文化的なものによる巻き返しを試みた。2030年までに訪日外国人旅行者数を6000万人まで増加させる目標を掲げた政府の観光立国化の推進はその一つだ。流行語になった「おもてなし」が象徴的だが、技術立国から「文化立国」に舵を切ったのである。エンターテインメントとインバウンドによる消費拡大を促す方向性だ。

しかし、これは少し引いたところから見てみると、経済的に上向きになることが期待できないなかで、どうにかして「ありもの」を生かそうとする戦略なのである。

何か新しいものを創造するというのではなくて、すでにある良質なコンテンツを発掘するのに近い考え方といえる。今風に表現すれば、「コト消費」(体験や経験を重視する消費行動のこと)としてのブランディングである。

これは、先の「町中華」にも当てはまるが、以前から街中にあった古びた大衆食堂や喫茶店が「昭和レトロ」の文脈で評価し直され、従来とは異なる客層が掘り起こされるのに非常によく似ている。個人レベルにおいても同じような動機がうかがえる。低成長時代にからめ取られ、いい展望が描けないため、内なる世界を探索する旅に出るのである。

日本には世界に比肩する、いや世界を圧倒する食文化という体験コンテンツがあることを再確認し、かつそのコンテンツを心ゆくまで堪能するというわけだ。この旅はアウトバウンド(海外旅行)と異なるお手軽なもので、胃袋と自尊心の両方が満たされる。

幸せホルモンを簡単に得るなら「美味しい食事」

このようなスタンスは、「日本の料理を絶賛する外国人」に関する記事や動画などに対する反応にとりわけ如実に表れている。日本に旅行に来た外国人(特に欧米人)ユーチューバーなどがとんかつやパンケーキなど、日本独自のグルメを堪能して狂喜している様子を映した動画が頻繁に鑑賞され、シェアされている。

ここにあるのは、一種のフードナショナリズム(食の自文化中心主義)である。「内向き」といえば、そうかもしれない。だが、お金と時間が限られる中で簡単に気分が上げられるものが美味しい食事であるのもまた事実なのである。

ある民間シンクタンクの調査では、「食事で幸せな気持ちになったことはありますか?」という設問に9割以上の人が「ある」と回答している(食欲の秋に、幸せになれるレシピで幸福体質へ /2023年10月12日 /100年生活者研究所)。

ドーパミンやオキシトシンなどの「幸せホルモン」は、一定の強度がある運動、愛情を感じる人やペットとのスキンシップなどで得ることができるが、美味しい食事は最もハードルの低い「幸せホルモン」の放出方法といえる。なぜなら、ドーパミンは、食事の際に2度放出されることが明らかになっているからだ。1回目は食べ物を口に入れたとき、2回目はそれが胃に到達したときである(Food Intake Recruits Orosensory and Post-ingestive Dopaminergic Circuits to Affect Eating Desire in Humans/2018年12月27日/National Institutes of Health)。

長期停滞による食への相対的な関心の増大と、それに伴うフードツーリズム的な帰属意識の高まり、幸福感の重視……これらの一つひとつが、食に対する今日的な関心のあり方を形作っており、広義の食の安全についての認識や態度を決定する要因として力を持つに至っている。

このような分析を踏まえると、今回の騒動をはじめとして、食べ物をめぐる不祥事はますます強烈なハレーションを起こすものになっていくだろう。

無理がある「サービスと安全性の両立」

加えて、無視できないのが、社会学者のウルリヒ・ベックが「危険社会には、『不平等』社会の価値体系に代わって、『不安』社会の価値体系が現れる」と主張した「不安の共有」である(『危険社会 新しい近代への道』東廉・伊藤美登里訳、法政大学出版局)。





ベックは、「安全というユートピアは消極的で防御的である。ここでは、『良い物』を獲得することは、もはや本質的な問題ではない。最悪の事態を避けることだけが関心事となる。(略)危険社会の目標は、すべての人々が毒物の被害をうけなくてもすむべきだ、というものである」と述べたが、この「毒物」には心身の健康を害し得るありとあらゆる物質が含まれるとみていい。

続けてベックはいう。「階級社会の原動力は、『渇望がある』という言葉に要約できるとしたら、危険社会を進展させる運動エネルギーは、『不安である』という言葉で表現できよう。

つまり、危険社会では、階級社会にみられる欠乏の共有に代わって、不安の共有がみられる。この意味で、危険社会という社会形態の特徴は不安からの連帯が生じ、それが政治的な力となることにある」と。

物価高やステルス増税などによって国民生活が厳しくなっている現状を考えると、今後もよりコスパのいい食事が求められ、食による幸福感の追求が進むことだろう。しかしながら、そもそも一般論として、そのようないいとこ取りのサービスと安全性を両立させる発想には相当無理がある。

その先には、このような「内向き」のライフスタイルによって社会経済状況に対する無関心が助長される未来が待ち受けている。もし、これら一連の動きが人々の不満をそらす「パンとサーカス」として実質的に機能しているとすれば、食をめぐる話題はもっと違ったものとして見えてくるのではないだろうか。

Googleマップ上に投稿されたレビュー(現在は削除)。※画像は一部、編集部で加工しています



Googleマップのレビューに投稿された画像(現在は削除)。かなり大きなネズミの死骸が混入している。※画像は一部、編集部で加工しています



「すき家」が公式サイトに掲載した事の経緯とお詫びの文章。「当該店舗は発生2日後に保健所のご担当者様に現地確認をいただいた上で営業を再開」とのことだが、「目視確認を徹底」で消費者は安心できるのだろうか(画像:同社公式サイトより)

「仕入からお店まで食の安全や品質に一貫して責任を持つため、全店直営で運営しています」との文言が確認できる(画像:同社公式サイトより)



なお、今回騒動となっている店舗は、以前からその不衛生さが、ユーザーによって指摘されていた。「天井クモの巣だらけ」という投稿や、「テーブルに小さいゴキブリ」との投稿も確認できる(出所:Googleのレビューより)



(出所:Googleのレビューより)

(真鍋 厚 : 評論家、著述家)