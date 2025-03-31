STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

¼Ì¿¿³ÈÂç

ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¤Ï2025Ç¯3·î31Æü¡¢¥×¥íÌîµåË½ÎÏÃÄÅùÇÓ½üÂÐºö¶¨µÄ²ñ¡¦°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÌîµåµ¡¹½»öÌ³¶ÉÄ¹¤è¤ê¡Ö¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÅù¤Î»£±ÆµÚ¤ÓÇÛ¿®¡¦Á÷¿®µ¬Äø¡×¤Î±¿ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²þÁ±´«¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

NPB¤Ï2025Ç¯2·î¤«¤é¡Ö¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÅù¤Î»£±ÆµÚ¤ÓÇÛ¿®¡¦Á÷¿®µ¬Äø¡×¤Î±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬µå¾ì¤Ç»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤ä¼Ì¿¿¤ò¡¢»î¹çÃæ¤ËÇÛ¿®¡¦Åê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òµ¬À©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¤³¤Îµ¬Äø¤Ë´ð¤Å¤­¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬µå¾ì¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò¡Ö¥é¥¤¥ÖÃæ·Ñ¤Ë½à¤º¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤Ê¤¤¸Â¤ê¡×SNSÅù¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤òµöÍÆ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

µ¬Äø¤Ëµ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼çºÅ¼Ô¤¬¾µÇ§¤·¤¿¾ì¹ç¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤È²ò¼á¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

²þÁ±´«¹ð¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¡Ö¥×¥íÌîµå¤ÎÉáµÚÈ¯Å¸¡¦µå¾ì´ÑÀï¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤¬µå¾ì¤Ç»£±Æ¤·¤¿Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼«Í³¤ËÈ¯¿®¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤âNPB¤Ê¤É¤Èµ¬Äø¤Îºß¤êÊý¤ò¶¨µÄ¤·¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£