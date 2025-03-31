【香港】
小売売上高（2月）17:30
予想　N/A　前回　-3.2%（価格・前年比)
予想　N/A　前回　-5.2%（数量・前年比)

【英国】
消費者信用残高（2月）17:30
予想　N/A　前回　17.0億ポンド

マネーサプライM4（2月）17:30
予想　N/A　前回　1.3%（前月比)
予想　N/A　前回　4.1%（前年比)

【南アフリカ】
貿易収支（2月）21:00
予想　N/A　前回　-164.0億ランド

【ユーロ圏】
ドイツ消費者物価指数（速報）（3月）21:00　
予想　0.4%　前回　0.4%（前月比)
予想　2.3%　前回　2.3%（前年比)
予想　N/A　前回　0.5%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想　N/A　前回　2.6%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)

【米国】
シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（3月）22:45　
予想　45.6　前回　45.5

※予定は変更されることがあります。