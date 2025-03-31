【香港】

小売売上高（2月）17:30

予想 N/A 前回 -3.2%（価格・前年比)

予想 N/A 前回 -5.2%（数量・前年比)



【英国】

消費者信用残高（2月）17:30

予想 N/A 前回 17.0億ポンド



マネーサプライM4（2月）17:30

予想 N/A 前回 1.3%（前月比)

予想 N/A 前回 4.1%（前年比)



【南アフリカ】

貿易収支（2月）21:00

予想 N/A 前回 -164.0億ランド



【ユーロ圏】

ドイツ消費者物価指数（速報）（3月）21:00

予想 0.4% 前回 0.4%（前月比)

予想 2.3% 前回 2.3%（前年比)

予想 N/A 前回 0.5%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)

予想 N/A 前回 2.6%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)



【米国】

シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（3月）22:45

予想 45.6 前回 45.5



※予定は変更されることがあります。

外部サイト