¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û£´¡¦£±£±¥·¥«¥´Âç²ñ¤Ç£Á£Ú£Í¤ÈÇòÀîÌ¤Æà¤¬£Ó£Ô£Ò£Ï£Î£Ç½÷»Ò²¦ºÂ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤Ç·ãÆÍ
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£´·î£±£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£²Æü¡Ë¤ÎÊÆ¹ñ¡¦¥·¥«¥´Âç²ñ¤ÎÄÉ²ÃÂÐÀï¥«¡¼¥É¤¬£³£±Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±Âç²ñ¤Ç¤Ï£Ó£Ô£Ò£Ï£Î£Ç½÷»Ò²¦ºÂ¡Ê¸½²¦¼Ô¤Ï¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥â¥Í¡Ë¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÇòÀîÌ¤Æà¤È£Á£Ú£Í¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡££Á£Ú£Í¤Ï£³£°Æü¤Î¥¹¥¿¡¼¥À¥àÈ¬²¦»ÒÂç²ñ¸å¤Ë¡ÖÊÆ¹ñ¤Ç£Ó£Ô£Ò£Ï£Î£Ç½÷»Ò²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡º£Ç¯¤ÏÍß¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀë¸À¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ£³£±ÆüÉÕ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤òÂàÃÄ¤·¡¢£Á£Å£×¤Ø¤ÎÆþÃÄ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëÇòÀî¤â£Ø¤Ç¡Ö»ä¤â¡¢Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÌ¾¾è¤ê¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Î¾¼Ô¤Ï¤È¤â¤Ë²áµî£±ÅÙ¤º¤Ä£Ó£Ô£Ò£Ï£Î£Ç½÷»Ò²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¡££Á£Ú£Í¤ÏºòÇ¯£´·î¤ÎÊÆ¥·¥«¥´Âç²ñ¤ÇÅö»þ²¦¼Ô¤Î¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥±¥ë¤ËÄ©Àï¼ºÇÔ¤·¡¢ÇòÀî¤âº£Ç¯¤Î£±·î£µÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¥â¥Í¤È¤Î£Ó£Ô£Ò£Ï£Î£Ç½÷»Ò¡õ£Ò£Ð£×Åý°ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å½÷»Ò²¦ºÂ£²´§Àï¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥â¥Í¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤ò¤«¤±¤¿Âç°ìÈÖ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£