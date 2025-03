ENHYPEN、約5カ月ぶりとなる新曲『Loose』のリリース決定！新たな一面に期待高まる

ENHYPENが、約5カ月ぶりに新曲をリリースする。

【写真】ENHYPENが見せた“大人の色気”

所属事務所のBELIFT LABは3月31日、グローバルファンプラットフォーム「Weverse」を通じて、「ENHYPENのデジタルシングル『Loose』が、4月4日13時にリリースされる」と明らかにした。

『Loose』は、トレンディなポップサウンドとセクシーなメロディが特徴の楽曲であり、“K-POPトップティア”へと成長したENHYPENがどんな新しい魅力を見せてくれるのか、期待が高まっている。

(写真=BELIFT LAB)

ENHYPENは3月30日、新曲の発表を予感させるショート動画コンテンツを公開し、ファンの注目を集めた。映像では、メンバーたちが順に“ゆるんでいく”姿を見せ、楽曲タイトル『Loose』を全身で表現し、好奇心を刺激した。

ENHYPENは爆発的な成長を見せながら、グローバルな人気を拡大している。彼らの2ndフルアルバム『ROMANCE:UNTOLD』は、今年2月に累積販売枚数が300万枚を超え、グループ初の「トリプルミリオンセラー」を記録した。

また、『ROMANCE:UNTOLD -daydream-』は、K-POPリパッケージアルバムとしては歴代最多の初動売上(140万6926枚)という新記録を打ち立てた。

ENHYPENのアルバムは、昨年1年間で累計545万枚以上が売れた。これはK-POPアーティストの中で3番目に多い数字である。この勢いに乗り、ENHYPENは国際レコード産業連盟(IFPI)が発表した「2024年グローバルアルバムセールスチャート」および「2024年グローバルアルバムチャート」において、K-POPアーティストとして最上位圏にチャートインする実力を見せつけた。

音源においても、グローバル主要チャートで人気を博した。2ndフルアルバムのタイトル曲『XO(Only If You Say Yes)』は、リリースと同時にアメリカ・ビルボード「グローバル200」および「グローバル(米国除く)」にチャートインした。

また、アメリカの音楽メディア『Rolling Stone』が選ぶ「2024年ベストソング100曲」にも選出された。同メディアはこの楽曲について、「ENHYPENが芸術的な境界線を恐れずに広げている証拠だ」と高く評価している。

なお、ENHYPENは4月12日と19日に、アメリカ最大の音楽フェスティバル「コーチェラ・バレー・ミュージック&アーツ・フェスティバル」への出演を控えている。

(記事提供=OSEN)

◇ENHYPENとは?

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER:儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。さらに、2022年10月に発売した日本1stアルバム『定め』は、週間アルバムランキングで2週連続1位を獲得し、5作品連続通算5作目の1位を獲得した。2022年9月スタートの初ワールドツアーの一環として、日本デビューからわずか1年半で初の京セラドーム公演を開催。第4世代K-POPアーティストとしては最速で単独ドーム公演を行うなど、大躍進を続けている。