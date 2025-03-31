¡Ö¤Õ¤Ë¤ã¤±¤¿´é¤¬²¿¤À¤«¡Ä¡×¼êÄÍÍýÈþ¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÂ©»Ò¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ÖÍýÈþ¤µ¤ó¤Ë¥½¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¤Í¡×Éã¤Ï¿¿ÅÄ¹Ç·
¢¡¥Ó¡¼¥ë¥°¥é¥¹ÊÒ¼ê¤ËÂ©»Ò¤È´¥ÇÕ¢¡
¡¡½÷Í¥¤Î¼êÄÍÍýÈþ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼¡ÃË¤ÇÇÐÍ¥¤Î¼êÄÍÆüÆî¿Í¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¿©»öÉ÷·Ê¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¾®¤µ¤Ê¤·¤¢¤ï¤»¡¡ÀèÆü¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¼¡ÃË¤È¿©»ö¤ò¡×¤È¤·¤Æ¡¢2¿Í¤È¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¾®¤µ¤Ê¤·¤¢¤ï¤»¤Ï²¿½è¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡¡¼¡ÃË¤È°ì½ï¤Ë¿©»ö½ÐÍè¤ë»ö¤Ë¤â´¶¼Õ¤Ç¤¹¤Í¡¡¼¡ÃË¤Î¤Õ¤Ë¤ã¤±¤¿´é¤¬²¿¤À¤«ÎÉ¤¤«¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ¹â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖÆüÆî¿Í¤µ¤ó¤È¤Î¤ª¿©»öÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¤´¼¡ÃË¡¢ÍýÈþ¤µ¤ó¤Ë¥½¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¼êÄÍÍýÈþ¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¿¿ÅÄ¹Ç·¤È1990Ç¯¤Ë·ëº§¡£95Ç¯¤ËÂ©»Ò¤ÎÆüÆî¿Í¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤¬¡¢97Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼êÄÍÆüÆî¿Í¤ÏÉã¤Î¿¿ÅÄ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£