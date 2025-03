世界大手の玩具メーカー「マテル」から、世界的人気を誇るゲームのひとつである『マインクラフト』の新コレクションが登場!

2025年4月25日公開予定の映画「マインクラフト/ザ・ムービー」に登場するグッズや人気シリーズ超展開フィギュアなど、全10種が発売されています☆

マテル『マインクラフト』コレクション

発売日:2025年3月26日(水)

対象年齢:6才以上

発売元/販売元:マテル・インターナショナル株式会社

マテルから、新たな『マインクラフト』コレクションがラインナップ。

2025年4月25日公開予定の実写映画「マインクラフト/ザ・ムービー」に登場するグッズや人気シリーズをモチーフにした超展開フィギュアなど全10が展開されています。

グッズには、実写映画「マインクラフト/ザ・ムービー」に出てくるスペシャルなキャラクターも登場。

また、ファン待望のポーション型グッズや人気シリーズの超展開フィギュアなど、『マインクラフト』の世界観を存分に楽しめるグッズも販売されています。

ツルハシや剣、弓矢は、ゲームの世界を再現したサウンドやライトが付いており、リアルなバトルアクションが楽しめるのもポイントです。

映画「マインクラフト/ザ・ムービー」マインクラフト スポーンエッグ ミニフィギュア Dアソート

価格:990円(税込)※ランダム封入

サイズ:W5.7×D5.7×H6.4cm

映画「マインクラフト/ザ・ムービー」に登場するスペシャルなキャラクターが入っているスポーンエッグ。

全7種類で、中身は開けるまでわからないサプライズパックになっています。

フィギュアとして遊ぶことも、カプセルの上に置いて飾ることもできるグッズです。

マインクラフト/ザ・ムービー なんかでっかくてうるさい 火の玉攻撃ガストとクロスボウピグリン

価格:7,920円(税込)

サイズ:W25.4×D10.2×H27.9cm

火の玉を発射する「ガスト」のフィギュア。

うめき声や金切り声、火の玉をリアルに再現し細部にまでこだわってフィギュア化されています。

ビグリンのフィギュア、槍、クロスボウ付きです。

マインクラフト/ザ・ムービー 秒で武器が変形!剣とツルハシ

価格:6,050円(税込)

サイズ:W51.4×D5.1×H27.9cm

初の実写化映画「マインクラフト/ザ・ムービー」に登場する武器のアイテムをリアルに再現。

ボタンを押すだけのワンタッチでツルハシが剣にチェンジできます。

マインクラフトの世界で冒険を楽しめるのもポイントです。

マインクラフト ポーションで発掘!ミニフィギュア

価格:2,090円(税込)※ランダム封入

サイズ:W5.6×D5.6×H8.3cm

『マインクラスト』ファンにはたまらない”ポーション”のミニフィギュアが初登場!

全6種類あり、どのキャラクターが入っているか開けるまでわからないブラインド仕様です。

付属のポーションを容器に注ぎ、水を加えシェイクするとスライムができて、中からミニフィギュアが現れるしかけ付きです。

マインクラフト 超展開フィギュア

価格:各2,200円(税込)

サイズ:W12.7×D6.4×H19.1cm

裏返すとキャラクターが変わり2通りの楽しみ方ができる超展開フィギュアの新シリーズ。

「パンダ」はケーキに、「スティーブ」は「アーマースティーブ」に、”スカルクカタリスト”が「ウォーデン」に超展開します。

マインクラフト ベーシックフィギュア

価格:各1,650円(税込)

サイズ:W12.7×D3.8×H19.1cm

マインクラフトのキャラクターを、ゲームに登場する姿で忠実に再現したフィギュア。

ゲームからそのまま飛び出してきたようなリアリティがあり、武器や防具などのアクセサリーも付属しているので、本格的なマイクラごっこを楽しめます。

マインクラフト ベーシックフィギュア2体セット

価格:各3,190円(税込)

サイズ:W25.4×D5.1×H19.1cm

『マインクラフト』の世界観に沿ったフィギュアの2体セット。

ゲームからそのまま飛び出してきたような姿で、武器や防具などのアクセサリーも付属されています。

マインクラフト ロールプレイ アソート

価格:各2,420円(税込)

サイズ:W21.1×D3×H42.8cm

ゲームに登場する、マインクラフトファンならだれもが知っている武器「金のツルハシ」と「石の剣」

スケルトンと戦ったりゾンビをかわしたり、マインクラフトの世界を再現したごっこ遊びに最適です。

マインクラフト 弓矢

価格:5,830円(税込)

サイズ:W35.6×D5.7×H35.6cm

『マインクラフト』をピクセル化した弓矢。

弓弦を引くと、「キーッ!」という音が出るなど、マインクラフトゲームの世界を再現した本物そっくりの9つのサウンド付きです。

また、弓矢の先端はスポンジになっているのでお子さんも安心して楽しめます。

マインクラフト エンダーマンと恐怖のエンカウント

価格:2,970円(税込)

サイズ:W25.4×D5.1×H19.1cm

『マインクラフト』の「スティーブ」と「エンダーマン」のプレイセット。

4つのアクセサリー(エンダーマンスタンド、エンダーマイト、クロスボウ、ツルハシ)が付属するので自分の好きなポーズに組み換えて、ゲームのようなアクションシーンを忠実に再現できます。

実写映画化グッズや超展開フィギュアなど、『マインクラフト』の世界観を存分に楽しめるグッズが続々登場。

2025年3月26日より販売が開始されている、マテル『マインクラフト』コレクションの紹介でした☆

© 2024 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.

© 2025 Mojang AB. All Rights Reserved. Minecraft, the Minecraft logo

and the Mojang Studios logo and the Creeper logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

