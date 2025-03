円谷プロダクションの人気ウルトラヒーロー『ウルトラマンゼロ』の登場15周年を記念した音楽ライブ『ULTRAMAN MUSIC LIVE ウルトラマンゼロ15周年〜Beyond the STARS〜』が11日に東京・Zepp HANEDAにて開催された。『ULTRAMAN MUSIC LIVE ウルトラマンゼロ15周年〜Beyond the STARS〜』は、2009年12月12日公開の『大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説 THE MOVIE』で初登場したウルトラヒーロー『ウルトラマンゼロ』の15周年を記念したスペシャルライブ。Takamiy(高見沢俊彦)、宮野真守、つるの剛士、DAIGO、ボイジャーという豪華な顔ぶれがそろった。

ライブの冒頭は「ゼロの覚醒」(ウルトラマンゼロ(宮野真守)with ボイジャー)からスタート。Takamiyの手にあったのはウルトラマンゼロギターだった。会場の熱狂がいきなりフルボルテージになったのは、ウルトラマンゼロが登場した瞬間。千両役者ぶりを発揮し、観客ををあおりにあおった。宮野ともハグし、会場にはゼロと宮野の名前を絶叫が響いた。ライブ途中に登場したDAIGOは「みんな、UMSですね。『ウルトラマン好き』」とDAI語で呼びかけ、笑いも。さらに、つるのと一緒に劇場映画『ウルトラマンR/B セレクト!絆のクリスタル』の主題歌「ヒカリノキズナ」も初披露。DAIGOは「つるのさん、2回目もどこかで披露しましょうね」と約束を交わしていた。終盤にはTakamiyのソロ楽曲「Ultra Steel」も久しぶりに披露された。最後は「ウルトラマン組曲『サーガ』」を参加者全員で歌い、本編はフィナーレとなった。鳴り止まないアンコールの声に応じ、再度ステージに。「ゼロの覚醒」ではマント姿のゼロの姿もあった。続いては、THE ALFEEの楽曲「Final Wars」を全員で歌唱。最後は『ウルトラセブン』の主題歌「ウルトラセブンの歌」を歌うと、セブンとゼロの親子も登場。Takamiyの手にあったのはウルトラセブンギターで、会場も大合唱だった。そして「ゼロ、おめでとう〜!これからもよろしく〜!」と全員から声が掛けられると、ゼロも「みんな〜、また絶対に会おうな〜!」と返していた。01:ウルトラマンゼロのテーマ完全版02:ゼロの覚醒/ウルトラマンゼロ(宮野真守)with ボイジャー03:Rising High/ボイジャー04:ULTRA BURN-Dedicated to ULTRA HERO-/つるの剛士05:君だけを守りたい2013/つるの剛士06:GoAhead〜すすめウルトラマンゼロ/つるの剛士 with ボイジャー07:ヒカリノキズナ/つるの剛士 with DAIGO08:ULTRA BRAVE/DAIGO09:オーブの祈り/DAIGO with ボイジャー10:Dream Fighter/宮野真守11:ZERO to INFINITY/宮野真守12:Legend of Galaxy〜銀河の覇者/Takamiy with 宮野真守13:Ultra Steel/Takamiy13:Fantasia/Takamiy14:ウルトラマン組曲『サーガ』/全員EC1:ゼロの覚醒/ウルトラマンゼロ(宮野真守)with ボイジャーEC2:Final Wars/全員EC3:ウルトラセブンの歌/全員