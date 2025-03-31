「キャプテンハーロック 次元航海」より「アルカディア 三番艦 [改] 強攻型」がプラモデル化ハーロックとトチローの特製アクスタ付き限定キット
【「キャプテンハーロック 次元航海」宇宙海賊戦艦 アルカディア 三番艦 [改] 強攻型 w/アクリルスタンドフィギュア】 7月26日ごろ 発売予定 価格：6,820円
(C)松本零士/零時社・東映アニメーション
ハセガワは、プラモデル「『キャプテンハーロック 次元航海』宇宙海賊戦艦 アルカディア 三番艦 [改] 強攻型 w/アクリルスタンドフィギュア」を7月26日ごろに発売する。価格は6,820円。
本商品はマンガ「キャプテンハーロック 次元航海」（原作：松本零士、漫画：嶋星光壱）に登場する「宇宙海賊戦艦 アルカディア 三番艦 [改] 強攻型」を1/1500スケールプラモデル化したもの。
三連装主砲塔を１基増設し、コーンタイプの大型エンジンノズルを搭載したガンメタルカラーの強化型となっており、ドクロパーツは次元航海版がセットとなっている。パーツカラーは、ブラウンブラック、ブラウン、クリアーイエロー、つや消し銀メッキ、ブラック（スタンド）を予定。
ドクロとラム部品はつや消し銀メッキ仕様、展示用スタンドが付属する。アクリルスタンドのサイズは、高さ約90mmの予定している。
(C)松本零士/零時社・東映アニメーション
(C)松本零士/零時社・嶋星光壱（秋田書店）2015