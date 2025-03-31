·ã¥ì¥¢¤Î¥¹¥¿¥ÐàÅö¤¿¤ê¥ì¥·¡¼¥Èá¥²¥Ã¥È¡ªAKB48¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¤Ê¤ä¤Ä¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤á¤Á¤ã¥ì¥¢¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ë¤·¤«½Ð¤Ê¤¤¤ä¤Ä¡ª¡×
¢¡¡Ö¥È¡¼¥ë¥µ¥¤¥º¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤ÎÊ¸»ú¢¡
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×AKB48¤Î¾®·ªÍ°Ê(¤ª¤°¤ê¡¦¤æ¤¤)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Î¤È¤¢¤ë1¥³¥Þ¤òÅê¹Æ¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¹¥¿¥Ð¤Ç¤È¤Æ¤â¥ì¥¢¡©¤é¤·¤¤¥ì¥·¡¼¥È¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¹ØÆþ¥ì¥·¡¼¥È¤ò¸ø³«¡£¥ì¥·¡¼¥È¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ËÅú¤¨¤Æ¥È¡¼¥ë¥µ¥¤¥º¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Â¤Ï¤³¤Î¥ì¥·¡¼¥È¡¢¥È¡¼¥ë¥µ¥¤¥º¤Î¥É¥ê¥ó¥¯°ú´¹·ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÄÌ¾ÎàÅö¤¿¤ê¥ì¥·¡¼¥Èá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¡£Í¸ú´ü¸Â¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢QR¥³¡¼¥É¤«¤é´ÊÃ±¤Ê¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë²óÅú¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥È¡¼¥ë¥µ¥¤¥º¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¤É¤ì¤Ç¤â1ÇÕÌµÎÁ¤Ç¸ò´¹¤Ç¤¤ë¡£
¢¡¥Á¡¼¥à8¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¢¡
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¤Ê¤ä¤Ä¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤á¤Á¤ã¥ì¥¢¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ë¤·¤«½Ð¤Ê¤¤¤ä¤Ä¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¾®·ª¤Ï2014Ç¯¤ËAKB48¥Á¡¼¥à8¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°³«»Ï¡£16Ç¯¤ÎAKB48¤Î46th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¡¢½é¤ÎÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤ä½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£°¦¾Î¤Ïà¤æ¤¤¤æ¤¤á¡£