¡Ú£Ê£²¡Û£±£¶°ÌÄãÌÂ¡¦Ä»À´¥µ¥Ý¤Î¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°½ä¤ê°Õ¸«Ê¨Æ¡¡£Ï£ÂËÅÄÍÛÊ¿»á¤ÏÈÝÄêÅª¸«²ò
¡¡£Ê£²Ä»À´¤Ï¡¢£³£°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥¦¥§¡¼·§ËÜÀï¤Ë£±¡½£³¤ÇÇÔÀï¡££±Ç¯¤Ç£Ê£±Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç£²¾¡£±Ê¬¤±£´ÇÔ¤Ç£±£¶°Ì¤È¸·¤·¤¤½øÈ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¾õ¶·¤ËÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤¿¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬Èô¤ó¤À¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°Ê¸²½¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ë¤Ï¡¢Ä»À´¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¡¢£²£²·î¤ËÄ»À´¤Î¥¯¥é¥Ö¡¦¥³¥ó¥À¥¯¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½£Æ£×ËÅÄÍÛÊ¿»á¤¬¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÁ°¤Ç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¤¿¤·¤Ê¤á¤ëÈ¯¸À¤·¤¿¤È¤ÎÅê¹Æ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÅÄ»á¤ÎÈ¯¸À¤Ï£Ó£Î£Ó¾å¤Ç³È»¶¡£ÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤ë¡×¤ÈÍý²ò¤ò¼¨¤¹»ØÅ¦¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖËÅÄ¤¬Ä»À´¤ËÁª¼ê¤Ç¤¤¤¿º¢¡¢Ä»À´¥µ¥Ý¤¬Éé¤±¤Æ¤â¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»à¤Ìµ¤¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤ì¤¿¤«¤éº£¤Ïº²¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡£º²¤¬¸«¤¨¤ë¤Ê¤é¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤Ê¤ó¤Æ½Ð¤Ê¤¤¡×¡Ö¥°¥À¥°¥À¤Ê»î¹ç¤Ç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ä¤Ï¤ê·ë²Ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Èµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¾õ¶·¡£Ä»À´¤Ï´¬¤ÊÖ¤·¤Ê¤ë¤«¡£