ダウンタウンが退任 大阪・関西万博アンバサダー＆スペシャルサポーターなど誰がいる？ 【一覧】
大阪・関西万博のアンバサダーを務めていたお笑いコンビ・ダウンタウン（松本人志、浜田雅功）が、3月31日付で退任した。
【写真】万博アンバサダーのダウンタウン、大阪・御堂筋で“爆笑”パレード
万博協会は「公益社団法人2025年日本国際博覧会協会は、吉本興業株式会社より、ダウンタウンのお二人ともが活動休止になったことに伴い、大阪・関西万博のアンバサダーを本日3月31日付けで退任したいとの申し出があり、これを承諾いたしましたことをお知らせします」と伝えた。
これにより、アンバサダー、シニアアドバイザー、スペシャルサポーターは、以下の通りとなった。
■アンバサダー
・コブクロ（ミュージシャン）
・佐渡裕（指揮者）
・宝塚歌劇団（エンターテインメント）
・松本幸四郎（歌舞伎俳優）
・山中伸弥（京都大学iPS細胞研究所 名誉所長・教授、公益財団法人京都大学iPS細胞研究財団 理事長）
■シニアアドバイザー
・安藤忠雄（建築家）
・池坊専好（華道家元池坊次期家元、一般財団法人池坊華道会副理事長）
・大崎洋（吉本興業ホールディングス株式会社 前代表取締役会長）※崎＝たつさき
・桂文枝（落語家）
・河瀬直美（映画作家）※瀬＝旧字体
・ロバート・キャンベル（日本文学研究者）
・コシノジュンコ（デザイナー）
・五神真（理化学研究所理事長）
・ウスビ・サコ（京都精華大学前学長／全学研究機構・情報館長 人間環境デザインプログラム（建築学科）教授）
・千宗室（茶道裏千家 家元）
・西尾章治郎（大阪大学総長）
・宮田亮平（金工作家）
・山極壽一（総合地球環境学研究所長）
・吉田憲司（国立民族学博物館長）※吉＝異字体
■スペシャルサポーター
・ポケモン
・QuizKnock
・帆船BLUE OCEANみらいへ
・ぺえ
・ハローキティ
・THE RAMPAGE
・FANTASTICS
・BALLISTIK BOYZ
・PSYCHIC FEVER
・NMB48
・青木崇高
・imma
・くまモン
・伊原六花
・はるな愛
・ゆうちゃみ＆ゆいちゃみ
・高橋藍 ※高＝はしごだか
【写真】万博アンバサダーのダウンタウン、大阪・御堂筋で“爆笑”パレード
万博協会は「公益社団法人2025年日本国際博覧会協会は、吉本興業株式会社より、ダウンタウンのお二人ともが活動休止になったことに伴い、大阪・関西万博のアンバサダーを本日3月31日付けで退任したいとの申し出があり、これを承諾いたしましたことをお知らせします」と伝えた。
■アンバサダー
・コブクロ（ミュージシャン）
・佐渡裕（指揮者）
・宝塚歌劇団（エンターテインメント）
・松本幸四郎（歌舞伎俳優）
・山中伸弥（京都大学iPS細胞研究所 名誉所長・教授、公益財団法人京都大学iPS細胞研究財団 理事長）
■シニアアドバイザー
・安藤忠雄（建築家）
・池坊専好（華道家元池坊次期家元、一般財団法人池坊華道会副理事長）
・大崎洋（吉本興業ホールディングス株式会社 前代表取締役会長）※崎＝たつさき
・桂文枝（落語家）
・河瀬直美（映画作家）※瀬＝旧字体
・ロバート・キャンベル（日本文学研究者）
・コシノジュンコ（デザイナー）
・五神真（理化学研究所理事長）
・ウスビ・サコ（京都精華大学前学長／全学研究機構・情報館長 人間環境デザインプログラム（建築学科）教授）
・千宗室（茶道裏千家 家元）
・西尾章治郎（大阪大学総長）
・宮田亮平（金工作家）
・山極壽一（総合地球環境学研究所長）
・吉田憲司（国立民族学博物館長）※吉＝異字体
■スペシャルサポーター
・ポケモン
・QuizKnock
・帆船BLUE OCEANみらいへ
・ぺえ
・ハローキティ
・THE RAMPAGE
・FANTASTICS
・BALLISTIK BOYZ
・PSYCHIC FEVER
・NMB48
・青木崇高
・imma
・くまモン
・伊原六花
・はるな愛
・ゆうちゃみ＆ゆいちゃみ
・高橋藍 ※高＝はしごだか