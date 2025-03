ENHYPENデジタルシングル「Loose」リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ENHYPEN「Loose」は、トレンディなポップサウンドとセクシーなメロディが特徴の楽曲

ENHYPENが、デジタルシングル「Loose」を4月4日13時にリリースすると発表した。

「Loose」は、トレンディなポップサウンドとセクシーなメロディが特徴の楽曲。“K-POPトップティア”に浮上したENHYPENが、どんな新しい魅力を見せるか期待が高まる。

3月30日には、新曲発表を連想させるショートフォームコンテンツでファンの注目を集めた。映像ではENHYPENのメンバーたちが順にリラックスしている姿を見せ、曲名である「Loose」を全身で表現して好奇心をそそった。

ENHYPENは爆発的な成長の勢いとともに、グローバル人気を拡大している。2nd Studioアルバム『ROMANCE : UNTOLD』は2月に累積販売量300万枚を越え、ENHYPEN初の“トリプルミリオンセラー”を達成。また、『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』は歴代K-POPリパッケージアルバム最多初動販売量(140万6,926枚)の新記録を立てた。

一方、ENHYPENは4月12日と19日に、アメリカ最大の音楽フェスティバル『Coachella Valley Music and Arts Festival』への出演を控えている。これで彼らはK-POPボーイグループの中でデビューから最速でこのフェスティバルのステージに上がる。そして、7月5日・6日に東京・味の素スタジアム、8月2日・3日に大阪・ヤンマースタジアム長居で初の2都市スタジアムツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-』を開催し、海外アーティスト史上デビュー後最速でのスタジアム公演開催という歴史を更新する。

リリース情報

2025.04.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Loose」

ENHYPEN OFFICIAL SITE

https://enhypen-jp.weverse.io/