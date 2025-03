ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、モノトーンのシンプルなカラーで使いやすい、ディズニーデザイン「スポーティボディバッグ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「スポーティボディバッグ」グーフィー

© Disney

価格:5,490円(税込)

サイズ:約31(下部22)×15.5×7(下部6)cm

重さ:約250g

素材:ポリエステル

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「グーフィー」デザインのボディバッグ。

白×黒のモノトーンのシンプルなカラーで持ちやすく、コーディネートに合わせやすいのも魅力的!

ストラップを調節して好きな長さにすることができます。

前面のポケット2か所に「グーフィー」のラバーワッペンが施されています。

下部にはバスケットボールを楽しむ元気いっぱいな「グーフィー」の姿が、

上部には「グーフィー」のお顔のシルエットのラバーワッペンがあしらわれています。

どちらもくすみがかった色がオシャレ☆

バッグはファスナー開閉で、中にオープンポケットが2つ、ファスナー付きポケットが1つ、外にファスナー付きポケットが2つ付いています。

表にも裏にもポケット付きで整理がしやすく、とっても便利◎

必要なものをサッと入れて気軽に持つことができます。

本体はポリエステル素材で軽くてスポーティ。

両手が空くので、アウトドアやお子様とのお出かけ時にも重宝します。

ボディバッグで身軽にお出かけ!

モノトーンのシンプルなカラーで使いやすい、ディズニーデザイン「スポーティボディバッグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

