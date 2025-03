Windows Centralは3月26日(米国時間)、「Is this the best way to use Copilot on Windows 11?|Windows Central」において、Microsoft Edgeのサイドバーが大幅に強化されたと伝えた。サイドバー内のCopilotが過去の会話を表示できるようになり、Think Deeperも新たにサポートされたという。Is this the best way to use Copilot on Windows 11?|Windows Central