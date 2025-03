先月から海外留学中の女優の真矢ミキ(61)が、31日までに、自身のブログを更新。テストの成績について伝えた。

真矢は「実は先週とんでもない成績をとりまして…」と告白。「大きな原因は時間足らずで1頁ちょっと白紙で出したからなのだけど、これは流石に凹みました だって〜テスト時間がその日によってまちまちなんだもーん と心ぐずって慰めてます」と打ち明けた。

そして「真面目な話、単語とリスニングもっと強化してくるべきだった 文法も… と今更ながら色々気付きます」と振り返り、「ただでさえややこしい文法を英語で授業うける日々だから聴き取るのにほんと必死で」と伝えた。

また講師からの「Do you have any other questions?(他に質問はない?)」との質問にも、「その質問を言葉に出すのが難しいのよ先生…って空気で 私もクラスメイトの皆んなも必死で言葉を探している」と苦戦している様子。「ふぅ〜何とかせねばですね この週末復習して踏ん張ります」とつづった。