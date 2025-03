LE SSERAFIMが、5thミニアルバム『HOT』収録曲「Come Over」のミュージックビデオを公開した。今回の「Come Over」MVは、GoogleモバイルによるAndroidとのコラボレーションで制作された。映像ではSAKURAがスーパーに陳列された商品を選び、AIアシスタントの「Gemini」で商品に記載されたアナグラムを解析している。この他にも、「Gemini」を活用してメッセージを送る場面や、メンバーたちが着用した衣装と同じスタイリングのAndroidキャラクターなどが印象的だ。

リリース情報



5thミニアルバム『HOT』CD購入/再生/ダウンロード https://lesserafim.lnk.to/hot_jp韓国発売日:2025年3月14日(金)日本発売日:2025年3月15日(土)予定※日本店着(お届け)日:2025年3月15日(土)予定■形態・一般盤 \2,970(税込)計3形態:5thミニアルバム『HOT』Vol.1、Vol.2、Vol.3※3形態のうち1種ランダム※LE SSERAFIM Weverse Shop / UNIVERSAL MUSIC STOREでは、形態をお選びいただけませんのであらかじめご了承ください。・コンパクト盤 \2,200(税込)計6形態:5thミニアルバム『HOT』(COMPACT ver.) Take #1、Take #2、Take #3、Take #4、Take #5、Take #6※計6種のうち1種ランダム※LE SSERAFIM Weverse Shop / UNIVERSAL MUSIC STOREでは、形態をお選びいただけませんのであらかじめご了承ください。■商品内容一般盤- OUTER BOX + BOOKLET (バージョン別) W191.5×H259×T23 mm / 80P- LYRIC PAPER (1種) W550×H180 mm- HEAT DETECTING TEA COASTER (バージョン別) W85×H85 mm- STICKER (バージョン別3種)- POSTCARD (バージョン別) W147×H105 mm- FOLDING POSTER (バージョン別) W370×H594 mm- CD (バージョン別) W120×H120 mm- PHOTOCARD (各バージョン5種のうち1種) W55×H85 mm / Random※サイズや構成内容は制作元の事情により事前告知無しに変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。コンパクト盤- OUTER BOX (バージョン別) W128×H128 mm- BOOKLET (バージョン別) W120×H120 mm / 12P- LYRIC PAPER (1種) W600×H120 mm- CD (1種) W120×H120 mm- STICKER (バージョン別1種) W125×H125 mm- PHOTOCARD (各バージョン3種のうち1種) W55×H85 mm / Random- POSTCARD (バージョン別) W110×H110 mm※サイズや構成内容は制作元の事情により事前告知無しに変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。■CD購入特典・応募抽選用シリアルナンバーCD1枚ご購入につき「応募抽選用シリアルナンバー」を1つ差し上げます。※特典は先着です。無くなり次第予告なく配布終了になります。※3形態セット購入の場合は「応募抽選用シリアルナンバー」を3つ、6形態セットの場合は6つ差し上げます。※賞品の内容は後日発表いたします。■ストア別セット購入特典LE SSERAFIM Weverse ShopとUNIVERSAL MUSIC STOREの2店舗にて、下記対象商品をセットで同時予約購入された方を対象に、先着で各ストア限定特典をプレゼントいたします。[一般盤3形態セット購入特典]・Weverse Shop:ホログラム入りフォトカードコンプリート5枚セット、台紙付きフォトカード1枚・UNIVERSAL MUSIC STORE:フォトカードコンプリート5枚セット、クリアファイル1枚(A4サイズ)[一般盤単品(3形態中ランダム1形態)購入特典]・Weverse Shop:ホログラム入りフォトカード1枚(全5種のうちランダム1種)・UNIVERSAL MUSIC STORE:フォトカード1枚(全5種のうちランダム1種)[コンパクト盤6形態セット購入特典]・Weverse Shop:ホログラム入りフォトカードコンプリート6枚セット・UNIVERSAL MUSIC STORE:フォトカードコンプリート6枚セット[コンパクト盤単品(6形態中ランダム1形態)購入特典]・Weverse Shop:ホログラム入りフォトカード1枚(全6種のうちランダム1種)・UNIVERSAL MUSIC STORE:フォトカード1枚(全6種のうちランダム1種)※特典は先着です。無くなり次第予告なく配布終了になります。※一般盤CDを1枚ずつ単品で3枚ご購入されても3形態セット購入特典は付きませんのでご注意ください。※コンパクト盤CDを1枚ずつ単品で6枚ご購入されても6形態セット購入特典は付きませんのでご注意ください。※一般盤3形態セット購入特典と単品(3形態中ランダム1形態)購入特典の各ショップ特典のフォトカードの絵柄は同一です。※コンパクト盤6形態セット購入特典と単品(6形態中ランダム1形態)購入特典の各ショップ特典の絵柄は同一です。※Weverse ShopとUNIVERSAL MUSIC STOREでは特典の絵柄が異なります。※一般盤とコンパクト盤の特典絵柄は異なります。※絵柄は後日発表いたします。■店舗別購入特典下記対象店舗にて、一般盤、コンパクト盤いずれかのCDを1枚ご購入いただくと、各店舗のオリジナル特典を1つ差し上げます。・TOWER RECORDS:ステッカー1枚(全6種のうちランダム1種/約W55mm x H85mm予定)・HMV:ステッカー1枚(全6種のうちランダム1種/約W55mm x H85mm予定)・Amazon:ビジュアルシート1枚(全6種のうちランダム1枚)※TOWER RECORDSとHMVとAmazonでは特典の絵柄が異なります。■購入制限LE SSERAFIM Weverse Shop / UNIVERSAL MUSIC STOREでご購入いただく際には、購入制限がございます。・一般盤※3形態セット(5th Mini Album 'HOT' Vol.1、Vol.2、Vol.3)、もしくは単品(3形態中ランダム1形態)にてご予約いただけます。※3形態セット(5th Mini Album 'HOT' Vol.1、Vol.2、Vol.3)、単品(3形態中ランダム1形態)購入ともにお一人様1会計につき、5点までご購入可能・コンパクト盤※6形態セット(5th Mini Album 'HOT' (COMPACT ver.) Take #1、Take #2、Take #3、Take #4、Take #5、Take #6)、もしくは単品(6形態中ランダム1形態)にてご予約いただけます。※6形態セット(5th Mini Album 'HOT' (COMPACT ver.) Take #1、Take #2、Take #3、Take #4、Take #5、Take #6)、単品(6形態中ランダム1形態)購入ともにお一人様1会計につき、5点までご購入可能■その他注意事項※商品は数に限りがあります。各ストアの上限数に達し次第、販売を終了しますが、商品の追加確保が可能な場合、再販売を行う場合がございます。※商品は3月15日(土)日本店着日より順次お届け予定です。(韓国での発売日は3月14日)※本商品は輸入商品です。交通事情や天候状況、遠隔地や離島などお届け場所等により若干遅れが生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。※韓国チャート(ハント[HANTEO]チャート、サークル[Circle]チャート)および日本オリコンチャート、Billboard Japanチャートへ反映されます。※商品の発送は日本国内のみ対応可能です。■予約サイト・LE SSERAFIM Weverse Shop:https://go.weverse.io/qt3S/126g57ve※本プロジェクトはWeverse Shop内のWeverse Japan国内発送商品が対象になります。・UNIVERSAL MUSIC STORE:URL:https://umusic.jp/eymdM4u8