ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¸øÉ½¤Ë¸ÀµÚ¡ÖÂç¤¤ÊÅ¾´¹´ü¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¡¡¸µÊüÁ÷ºî²È¤ÎÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¤¬£³£±Æü¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæµïÀµ¹»á¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£³£±Æü¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤ò¸øÉ½¡£°ìÉôÊóÆ»¤Ç¤¢¤¬¤Ã¤¿¼Ò°÷¤Î´ØÍ¿¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æº£Æü¤ÎÍ¼ÊýÅìµþ¡¦¤ªÂæ¾ì¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓËÜ¼Ò¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿ÎëÌÚ»á¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤ò¸øÉ½¤¹¤ëÆü¤Ç¤¹¤Í¡£ÄÌ¾ï¤Î¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤òµÙ»ß¤·¤Æ¡¢²ñ¸«¤ò¤¹¤ë¤È¡£¤³¤³¤¬¥Æ¥ì¥Ó»Ë¤ÎÂç¤¤ÊÂç¤¤ÊÅ¾´¹´ü¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö²¿¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÆ¯¤¯³§¤µ¤ó¤¬¡¢Á°¤ò¸þ¤¯¤¤Ã¤«¤±¤ÎÆü¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¡×¤È¤³¤ÎÆü¤ò¥¥Ã¥«¥±¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤¦¤è¤¦¡¢¼«¿È¤Î»×¤¤¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£