Image:ankerjapan.com

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年3月28日（金）9時から4月1日（火）23時59分まで｢スマイルSALE 新生活FINAL｣を開催中。

セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大9.5％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

※最大ポイント還元率はユーザーにより異なる場合があります。詳しくはキャンペーンページをご確認ください

現在、横向きに寝ても快適で睡眠モニタリングもできる睡眠用ワイヤレスイヤホン「Soundcore Sleep A20」や、迫力サウンドを持ち歩けるアウトドアにもピッタリなBluetoothスピーカー「Soundcore Select 4 Go bluetooth スピーカー」など、Anker（アンカー）の高性能なワイヤレスイヤホン＆スピーカー類がお得に登場しています。

なお、以下の表示価格は2025年3月31日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

＞＞Kindle本200万冊以上が読み放題となる｢Kindle Unlimited｣も初めてのユーザーは30日間無料で体験できますよ

横向きに寝ても快適、睡眠モニタリングもできるAnker製・睡眠用のワイヤレスイヤホンが12％オフで15,000円切りに！

Anker Soundcore Sleep A20 （ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3）【睡眠用/完全ワイヤレスイヤホン / IPX4防水規格 / 最大55時間音楽再生 / 専用アプリ対応/睡眠時モニタリング/コンパクト/軽量設計/PSE技術基準適合】サンドベージュ 14,990円 （12％オフ） Amazonで購入する PR PR

Ankerのオープンイヤー型ワイヤレスイヤホンもセールに！ 「Soundcore C30i」が25％オフで6,000円切り

Anker Soundcore C30i（Bluetooth 5.3）【オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン/イヤーカフ/ IPX4防水規格/ 最大30時間再生 / マルチポイント接続】クリアブラック 5,990円 （25％オフ） Amazonで購入する PR PR

Anker Soundcore AeroFit 2 (Bluetooth 5.4)【オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン / IP55防塵防水規格/ 最大42時間再生 / マルチポイント接続/PSE技術基準適合】 ミッドナイトブラック 16,990円 （クーポンで1,200円オフ） Amazonで購入する PR PR

Anker Soundcore AeroFit Pro（Bluetooth 5.3）【オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン / 3Dオーディオ / IP55防塵防水規格/ 最大46時間再生 / マルチポイント接続/PSE技術基準適合】ミッドナイトブラック 16,990円 （15％オフ） Amazonで購入する PR PR

小型軽量設計でフィット感抜群の「Anker Soundcore Space A40」が40％オフで8,000円切りに！

Anker Soundcore Space A40（完全ワイヤレスイヤホン）【最大50時間再生 / 小型軽量/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / ハイレゾ/LDAC/マルチポイント対応/ワイヤレス充電/外音取り込み/マイク内蔵/PSE技術基準適合】ブラック 7,790円 （40％オフ） Amazonで購入する PR PR

Anker Soundcore Life A3i （Bluetooth 5.2）【完全ワイヤレスイヤホン/ノイズキャンセリング / 最大40時間音楽再生 / マルチポイント接続】ブラック 5,940円 （15％オフ） Amazonで購入する PR PR

Anker Soundcore Liberty Neo 2（Bluetooth 5.2）【完全ワイヤレスイヤホン/ワイヤレス充電対応 / IPX7防水規格 / 最大40時間音楽再生 / 専用アプリ対応/PSE技術基準適合】ブラック 4,490円 （25％オフ） Amazonで購入する PR PR

ウルトラノイズキャンセリング3.5搭載、没入感強烈なワイヤレスヘッドホン「Anker Soundcore Space One Pro」が10％オフ！

Anker Soundcore Space One Pro (Bluetooth 5.3 ワイヤレス ヘッドホン)【最大60時間音楽再生 / ウルトラノイズキャンセリング 3.5 / LDAC/ハイレゾ対応 (ワイヤレス/有線) / マルチポイント対応/外音取り込み/マイク内蔵】 ミッドナイトブラック 24,390円 （10％オフ） Amazonで購入する PR PR

Anker Soundcore Space Q45（Bluetooth 5.3 ワイヤレス ヘッドホン）【最大65時間音楽再生 / ウルトラノイズキャンセリング2.0 / LDAC/ハイレゾ対応 (ワイヤレス/有線) / マルチポイント対応/外音取り込み/マイク内蔵】 ブラック 11,990円 （20％オフ） Amazonで購入する PR PR

Bluetoothスピーカーも特価中！ 迫力サウンドを持ち歩ける「Soundcore Select 4 Go bluetooth スピーカー」が3,000円切り！

Anker Soundcore Select 4 Go bluetooth スピーカー【最大20時間再生 / 5W出力 / パッシブラジエーター搭載 / IP67防塵防水規格 / ワイヤレスステレオ対応】ブラック 2,990円 （25％オフ） Amazonで購入する PR PR

Anker Soundcore 2 (USB Type-C充電 12W Bluetooth 5 スピーカー 24時間連続再生)【完全ワイヤレスステレオ対応/強化された低音 / IPX7防水規格 / デュアルドライバー/マイク内蔵】(ブラック) 3,990円 （33％オフ） Amazonで購入する PR PR

＞＞Anker Soundcoreのアイテム一覧はこちら

また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞Amazonセール一覧へ

＞＞ウォッチリストの使い方について

Source:｢スマイルSALE 新生活FINAL｣