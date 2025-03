【マインクラフト/ザ・ムービー 秒で武器が変形!剣とツルハシ】 3月26日 発売 価格:6,050円

マテル・インターナショナルは、玩具「マインクラフト/ザ・ムービー 秒で武器が変形!剣とツルハシ」を販売している。価格は6,050円。

本商品は、4月25日公開予定の映画「マインクラフト/ザ・ムービー」より剣とツルハシを再現した玩具。ワンタッチでダイヤモンドの剣と石のツルハシを切り替えられる2in1仕様のおもちゃで、ゲーム内にも実装してほしい便利なアイテムとなっている。既に通販サイト「Amazon」などで購入することができる。

(C) 2024 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.

(C) 2025 Mojang AB. All Rights Reserved. Minecraft, the Minecraft logo and the Mojang Studios logo and the Creeper logo are trademarks of the Microsoft group of companies.