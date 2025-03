【春のマンガフェス】 実施期間:4月4日まで

集英社はAmazon内Kindleストアにて、「春のマンガフェス」を3月31日から開始した。実施期間は4月4日まで。

今回のキャンペーンでは、「【推しの子】」や「呪術廻戦」など、対象のマンガを購入することで付与されるポイントが50%に増額される。また10冊以上を同時購入した場合、さらに10%増額される。

(C) SHUEISHA Inc. All rights reserved.