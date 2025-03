【Ghost of Yotei】 2025年 発売予定 価格:未定

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、2025年に発売を予定しているアクションアドベンチャー「Ghost of Yotei(ゴースト・オブ・ヨウテイ)」の公式サイトを更新した。

今回の更新により、本作の舞台や時代背景などが明らかに。「Ghost of Tsushima(ゴースト・オブ・ツシマ)」から300年以上後となる1603年が舞台となることや、新しいシステム、大太刀、鎖鎌、二刀といった新武器が登場することなどが案内されている。

また、PS5の性能を活かしたグラフィックスについても触れており、PS5 Proではさらなるパフォーマンス向上を図っているとしている。

発売日については2025年内予定から変更はなく、具体的な日程などについては今後の続報を待ちたい。

□「Ghost of Yotei」の公式サイト

(C)2025 Sony Interactive Entertainment LLC.Developed by Sucker Punch Productions.Ghost of Yōtei is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.