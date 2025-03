【GU:MOVIE T Collection】 4月11日 発売予定 価格:各1,990円

GUは、「MOVIE T Collection」を4月11日より発売する。価格は各1,990円。

1980年~90年代に公開され、今なお世界中で愛され続ける「グレムリン」、「ジュラシック・パーク」、「バック・トゥ・ザ・フューチャー」、「ゴーストバスターズ」の4つの名作映画とのコラボ商品が登場。リアルなヴィンテージ感に拘ったデザインのTシャツがラインナップされる。

ユニセックスの各サイズが用意されるが、XS・XXL・3XLサイズはオンラインストアのみでの取り扱いとなる。

□GU「MOVIE T Collection」のページ

【グレムリン】【ゴーストバスターズ】【ジュラシック・パーク】【バック・トゥ・ザ・フューチャー】

GREMLINS and all related characters and elements (C) & TM Warner Bros, Entertainment Inc.[s25]

(C) Universal City Studio LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rigths Reserved.