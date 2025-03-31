【UTコレクション「ポケモン スケッチ」】 6月上旬 発売予定 価格： MEN 各1,500円 KIDS 各990円

ユニクロは、UTコレクション「ポケモン スケッチ」の新デザインを本日6月上旬に発売する。

ピカチュウをはじめとする個性豊かなポケモンたちが特別なスケッチ風のデザインで描かれたUTコレクションに新たなデザインが登場する。コダックやニャオハといったポケモンたちや、モンスターボールなどがデザインされたUTがラインナップ。メンズサイズとキッズサイズが各2種類あり、価格はメンズサイズが各1,500円、キッズサイズが各990円。

ラインナップ

MEN/サイズ：XS～4XL

価格：1,500円

【PURPLE】

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【YELLOW】

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KIDS（100～160cm）

価格：各990円

【GREEN】

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【NATURAL】

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