セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2025年3月21日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 赤いほっぺ グランデぬいぐるみ ゆったりVer.を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 赤いほっぺ グランデぬいぐるみ ゆったりVer.

登場時期:2025年3月21日より順次

サイズ:全長約40×30×52cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズの”赤いほっぺ”シリーズから「プー」のゆったりバージョンぬいぐるみが登場!

ほんのり赤く染めたほっぺがかわいく、首を少し横に傾けているのもポイントです。

ちょこんとお行儀よく座った姿に、両手をおなかにあてたポーズも愛らしさ満点☆

全長約40cmと大きなサイズ感も魅力のひとつです。

表情やポーズ、すべてに癒やされる「プー」の大きなぬいぐるみ。

セガプライズの『くまのプーさん』 赤いほっぺ グランデぬいぐるみ ゆったりVer.は、2025年3月21日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 首を傾げたポーズがかわいい!セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 赤いほっぺ グランデぬいぐるみ ゆったりVer. appeared first on Dtimes.