自慢の沖縄食材を生かした、食べた人みんながうれしくなるお菓子とは？

体にも環境にもやさしいお菓子を作り続ける「うんてん洋菓子店」。沖縄県・豊見城市で人気を誇る味が、東京・四谷でも味わえる。

今回訪れたのは、2023年12月に東京・四ツ谷にオープンした「うんてん洋菓子店」。表通りからちょっと入った住宅地、という落ち着いたエリアにあり、カフェも併設された気持ちのいい空間だ。

周辺には公園や小学校もあり、駅から近いとは思えない穏やかな環境

「うれしい」がめぐるお菓子

コンセプトは「うれしい」がめぐるお菓子。

「食材を生産する農家さん、食べてくださるお客様、作っている私たちと、関わる人みんながうれしい気持ちになり、さらには、私たちを取り巻く環境にも配慮したお菓子を作りたいと考えています」と、販売を担当する池田麻衣さん。製造担当の運天智絵さんと2人でお店を切り盛りしている。

左から、販売担当の池田さん、製造担当の運天さん。2人とも沖縄出身

本店があるのは、沖縄県豊見城市。もともと那覇のパティスリーで働いていた仲間5人が2021年に立ち上げたお店で、お菓子のおいしさはもとより、コンセプトへの共感もあって評判が広がった。

「農家さんが手間ひまかけて育てたおいしい作物も、流通上の規格に合わないと市場に出せません。でもそれは、サイズが少し小さかったり、ほんの少し傷がついていたりするだけで、味は『規格内』のものとまったく同じです。ちょっと規格に合わないだけで『訳あり』として安く売られたり、時には売ることもできなかったり……。作物を育てるためにかける手間や時間は、規格内も外も同じなのに、それは悲しいこと。そこで私たちは、規格に関係なく買い取らせていただき、お菓子の材料に使いたいと考えたんです」と、池田さん。

生産者との距離の近さは、お店を始めた頃からずっと変わらない。「農家さんの方から『うちではこんなものも作っているから、試しに使ってみて』とご提案いただくこともあります。農園を訪ねて、畑を見たり、農家さんと話をしたりすることも。作物がどんなところでどんなふうに育てられているかを実際に目にすると、大切にしなくては、という気持ちが強まります」

搾りかすも無駄にしない。材料へのこだわり

お菓子の材料は、食べる人のことを考えて安心できるものだけを選び、添加物は使わない。さらに、小麦粉やバターは国産、砂糖は沖縄産のきび砂糖や黒糖と、なるべく身近で手に入るものを選んでいる。特徴的なのが、きび砂糖を作る時に出る搾りかすを細かくした「さとうきびバガス粉末」だ。「めぐるクッキー」や焼き菓子などに使われている。

「さとうきびは搾りかすにも栄養があるのですが、従来は捨てられていました。そこで、これを粉末状にしたものをお菓子に使えないかと考えたんです。無味無臭なので、風味には影響することなく栄養だけがプラスされ、しかも廃棄物を減らすことができる。いいことばかりなんです」

めぐるクッキー(プレーン・黒糖・紅芋)各250円、スッキリおいしいミャンマー産コーヒー 700円

沖縄の食材も積極的に使っている。「紅芋や黒糖、シークヮーサー、マンゴーなどはいかにも沖縄らしい食材。紅芋は生のままだと県外に持ち出せないので、東京へはペーストやパウダーにしたものを運んでいます。意外と思われそうなところでは、キャロットケーキのにんじんも沖縄・津堅島(つけんじま)のものです。津堅島は、県内では“キャロット・アイランド”と呼ばれるほどのにんじんの一大産地で、ここでとれたにんじんは強い甘みが特徴。にんじんそのものの味わいを楽しめるように、原材料はシンプルに仕上げています」

左から時計回りに、さとうきびバガス粉末、黒糖、紅芋パウダー

沖縄の食材は、東京に支店を出した理由の一つだったそう。「沖縄にはたくさんのおいしい農産物があります。県外の人たちにも、私たちのお菓子を通してその味を楽しんでほしいと思ったんです。季節のフルーツは沖縄産に限らず使っていますが、土台にあるのは沖縄のものが多いですね」

体にも環境にもやさしいお菓子を

いちばん人気は「紅芋モンブラン」。きび砂糖のメレンゲにたっぷりの紅芋ペーストを絞り、内側には豆乳クリームを入れてある。仕上げにも豆乳クリームをのせて、紅芋のパウダーをぱらり。しっかりとした甘さがありながら、後味は軽やかだ。ペーストの原料の紅芋は、久米島のものを使っている。

紅芋モンブラン 660円。グルテンフリーという特徴もある

「クリームを使うお菓子はすべて、生クリームの代わりに豆乳クリームを使っています。最近では、アレルギーがある方やヴィーガンの方からのお問い合わせも増えてきました」

ふんわり軽くて、あっさりとした味わいの豆乳クリーム

季節のフルーツを使ったお菓子も目をひく。今の季節は、もちろんいちごだ。イートイン限定の「苺のショートケーキ」は「シフォンケーキのふわふわ感と、通常のスポンジのしっとり感のいいとこ取り」というスポンジが、なめらかな豆乳クリーム+甘酸っぱいいちごと相性ぴったり。クリームに黒糖、皮にきび砂糖を使ってこくを出した「苺のシュークリーム」、自家製のいちごジャムやクリーム、メレンゲなどを何層にも重ねた「苺のパフェ」も、旬のいちごのおいしさを存分に味わえる。

左から、苺のシュークリーム 550円、苺のショートケーキ 1,180円、苺のパフェ 1,700円。ショートケーキとパフェはイートイン限定

食品ロスを減らすための取り組みとして、ケーキなどの生菓子はすべて注文が入ってから仕上げている。「完全には仕上げないピースの状態で用意しておいて、ご注文をいただいてから組み立てます。レジ前のショーケースに並べているお菓子も、実物ではなく商品サンプルなんですよ」

キッチンと店内をつなぐ小さな窓。最後の仕上げをしたお菓子は、ここから渡す

プラントベースのお菓子も作っていきたい

大きな窓から光が差し込むカフェスペースは、シンプル&カジュアルなインテリアでのんびりとした雰囲気。お菓子と一緒にドリンクも楽しめる。「コーヒーはミャンマーのもの。現地の自然環境や、女性が働きやすい労働環境に配慮したシステムのもとで作られています。紅茶は沖縄県産で、他にシークヮーサーのレモネードなどもお出ししています」

カフェスペース。2人用テーブル×4、1人用テーブル×2の計10席

今後は、さらに新しいメニューも考えていきたい、と池田さん。「例えば、野菜を使ったパフェを構想中です。沖縄の店ではすでに人気のトマトのパフェのほか、にんじんを使ったものなどもできればいいな、と」

ギフトに人気のクッキーも、シグネチャーアイテム的存在の「めぐるクッキー」だけでなく、少しずつ種類が増えているそう。

「シーサー形クッキーの『おまもり缶』や、沖縄の生き物や食べ物をクッキーにして詰め合わせた『おきなわずかん』など、沖縄をモチーフにしたアイテムもおすすめです。うちのクッキークッキーは、どれも卵不使用。一部は乳製品不使用のものもあります。プラントベース(植物由来の材料で作る)のお菓子は、これからも力を入れていきたいですね」

<店舗情報>◆うんてん洋菓子店 四ツ谷店住所 : 東京都新宿区若葉1-16-7TEL : 03-6380-5947

取材・文:本城さつき

撮影:大谷次郎

