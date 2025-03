約8カ月ぶりの新曲！OH MY GIRL、4月9日にデビュー10周年記念シングル『Oh My』リリース決定

ガールズグループOH MY GIRLがデビュー10周年記念スペシャルシングルをリリースする。

【写真】OH MY GIRL「笑って泣いた、7人の10年」

3月21日0時、所属事務所WMエンターテインメントは公式SNSを通じてOH MY GIRLのスペシャルシングル『Oh My』のカミングスーンイメージを公開し、新曲のリリースを電撃発表した。

来る4月9日にリリースされるスペシャルシングル『Oh My』は、OH MY GIRLが10thミニアルバム『Dreamy Resonance』以来、約8カ月ぶりの新曲となる。

(写真=RBW、WMエンターテインメント)

特に、OH MY GIRLは4月19〜20日、ソウル松坡(ソンパ)区のオリンピック公園オリンピックホールで単独コンサート「2025 OH MY GIRL CONCERT ‘Milky Way’」の開催を控えているだけに、ファンの前で新曲のステージを披露することが期待されている。

カミングスーンイメージには、深海を連想させる青い背景に楽曲のタイトルとリリース日などが書かれており、目を引く。

OH MY GIRLは2015年デビュー以来、神秘的で幻想的な感性の楽曲で人気を博し、“国民的ガールズグループ”として位置づけられた。

なお、OH MY GIRLのデビュー10周年記念スペシャルシングル『Oh My』は4月9日18時にリリース予定だ。