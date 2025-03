Googleが発表したばかりの次世代推論AIモデル「Gemini 2.5 Pro Experimental」を、Geminiの無料ユーザー向けに提供すると発表しました。GoogleはGemini 2.5 Proを「最もインテリジェントなAIモデル」と呼んでいますが、あくまで無料ユーザー向けに提供されるのは「Experimental(実験版)」とあるように正式版ではなく実験版です。

Gemini 2.5 Pro is taking off 🚀🚀🚀



The team is sprinting, TPUs are running hot, and we want to get our most intelligent model into more people’s hands asap.



Which is why we decided to roll out Gemini 2.5 Pro (experimental) to all Gemini users, beginning today.



Try it at no… https://t.co/eqCJwwVhXJ— Google Gemini App (@GeminiApp) March 29, 2025

hey @dylanjturner9, free users have rate limits on this model, which do not apply to Advanced users. Your sub also gets you a longer context window.— Google Gemini App (@GeminiApp) March 30, 2025

Google surprisingly rolling out Gemini 2.5 Pro to all usershttps://9to5google.com/2025/03/29/gemini-2-5-pro-experimental-free/Google’s new experimental AI model, Gemini 2.5 Pro, is now available to free users toohttps://www.engadget.com/ai/googles-new-experimental-ai-model-gemini-25-pro-is-now-available-to-free-users-too-150005863.htmlGoogle Gemini's powerful new 2.5 Pro model is already available to free usershttps://www.androidpolice.com/google-gemini-25-pro-experimental-available-free/2025年3月26日、Googleは次世代推論AIモデルの「Gemini 2.5」シリーズを発表し、Gemini 2.5 Pro Experimentalをリリースしました。Gemini 2.5 Pro Experimentalが競合AIモデルと比較してどの程度優れたAIモデルなのか、実際にどのようなことができるのかなどは、以下の記事を読めばわかります。Googleが次世代推論AIモデル「Gemini 2.5」発表、推論とコーディング性能が大きく向上 - GIGAZINE当初、Gemini 2.5 Pro ExperimentalはGemini Advancedユーザーのみが利用可能となっていました。なお、Gemini Advancedは初月無料で利用できるものの、その後は月額2900円かかる有料サブスクリプションサービスです。その後、2025年3月30日になってGoogleは「Gemini 2.5 Proがリリースされました。チームは全力で取り組んでおり、TPUは熱心に稼働しています。我々は最もインテリジェントなモデルを出来るだけ早くより多くの人々の手に届けたいと考えています。そのため、本日からすべてのGeminiユーザーにGemini 2.5 Pro Experimentalを提供することに決めました。無料で試してみてください」と投稿し、Gemini 2.5 Proを無料ユーザー向けに提供すると発表しました。すでにブラウザ版のGeminiで無料ユーザーでもGemini 2.5 Pro Experimentalが利用可能となっており、iOSアプリ版とAndroidアプリ版のGeminiでも間もなくGemini 2.5 Pro Experimentalが利用できるようになる予定だそうです。ただし、無料ユーザーにはレート制限が課せられています。なお、Googleが今後、Gemini 2.5 Proの安定版もすべてのGeminiユーザーに無料で提供するのかどうかは不明です。