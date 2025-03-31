¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ë¤Ê¡ª¡×µ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¡È°¼Á¥«¥Ë¤Ð¤µ¤ß¥¿¥Ã¥¯¥ë¡ÉÈï³²¤ÇÂçÅ¾ÅÝ¢ª¥Õ¥¡¥óÅÜ¤ê¿´Æ¬¡Ö¥ì¥Ã¥É¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤¹¤ë¤ó¤À¡×¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤âÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°
¡Ú¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡Û¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À 2¡Ý1 ¥Ð¥¸¥ã¥É¥ê¡¼¥É¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3·î29Æü¡¿¥¢¥Î¥¨¥¿¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Ûµ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢¡È°¼Á¥«¥Ë¤Ð¤µ¤ß¥¿¥Ã¥¯¥ë¡ÉÈï³²¤Î½Ö´Ö
¡¡¥½¥·¥¨¥À¤ÎMFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤ò°¼Á¥¿¥Ã¥¯¥ë¤¬½±¤Ã¤¿¡£Ì£Êý¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½MF¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ð¥¸¥ã¥É¥ê¡¼¥É¤ÎDF¥Ï¥Ó¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤¬¥¿¥Ã¥¯¥ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤¬µ×ÊÝ¤ÎÂ¼ó¤ò¶´¤à·Á¤Î´í¸±¤Ê¥×¥ì¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÅÜ¤ê¿´Æ¬¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö3·î29Æü¤Ë¥½¥·¥¨¥À¤Ï¥Ð¥¸¥ã¥É¥ê¡¼¥É¤ÈÂÐÀï¡£µ×ÊÝ¤â±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤È¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë»Å³Ý¤±Â³¤±¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢47Ê¬¤Ë´í¸±¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò·Þ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¥½¥·¥¨¥À¤ÎMF¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤¬¥Ñ¥¹¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¡¢MF¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥ó¥Ç¥ë¡¦¥ª¥é¥µ¥¬¥¹¥Æ¥£¤È¤Î¥Ñ¥¹¸ò´¹¤ÇÃæÈ×¤ËÁê¼ê¤ÎÌÜÀþ¤ò½¸¤á¤ë¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Ï¤³¤Î2¿Í¤¬¥Ñ¥¹¸ò´¹¤·¤¿·ä¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¤ÎÎ¢¤Ø¤ÈÈ´¤±½Ð¤¹¤È¡¢¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤«¤é¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Î¥Ñ¥¹¤¬ÄÌ¤ë¡£¥Õ¥ê¡¼¤ÇÈ´¤±½Ð¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½MF¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ð¥¸¥ã¥É¥ê¡¼¥É¤ÎCB¥Ï¥Ó¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤¬¥µ¥¤¥É¤Ë½Ð¤Æ¤ÎÂÐ±þ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë³Ð¸ç¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ç»ß¤á¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤¬µ×ÊÝ¤ÎÂ¼ó¤ò¶´¤à·Á¤Ç¤Î¡È¥«¥Ë¤Ð¤µ¤ß¥¿¥Ã¥¯¥ë¡É¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜÂåÉ½MF¤Ï°ì²óÅ¾¤·¤ÆÂçÅ¾ÅÝ¡£¼ç¿³¤Ï¤¹¤«¤µ¤º¥Ï¥Ó¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤Ë¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤·¡¢µ×ÊÝ¤Ïº¸Â¼ó¤òÄË¤½¤¦¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤âÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤ÐÂç²ø²æ¤Ë·Ò¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤´í¸±¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤âÈ¿±þ¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡Öµ×ÊÝ¤Þ¤¸¤Ç²ø²æ¤·¤¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¡Ä¡×¡Öµ×ÊÝ¡¢¤«¤Ë¶´¤ß¤µ¤ì¤¿¤±¤ÉÂç¾æÉ×¤«¡©¡×¡Ö´í¸±¤Ê¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ä¤á¡¼¤ä¡×¡Ö·ë¹½¥¨¥°¤¤¤Ê...¡×¡Ö¤ª¤¤¡ª¥¿¥±¤Ë¤Ê¤ó¤Æ¥¿¥Ã¥¯¥ë¤¹¤ë¤ó¤À¡ªÌµ»ö¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤·¤«¤·Â¶´¤Þ¤ì¤¿¤±¤ÉÂç¾æÉ×¤«¡Ä¥ì¥Ã¥É¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡×¡Ö¥¿¥±¤¬¤Ã¤Ä¤êºï¤é¤ì¤Æ¤ë¤ä¤ó ¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¡×¡Ö¥¹¥í¡¼¤Ç¸«¤¿¤é·ë¹½¹ó¤«¤Ã¤¿¤Ê¡ÄÆüËÜ¤Î»êÊõ¤Ë²¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡×¤Ê¤É¡¢¥Ï¥Ó¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤ËÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¾ìÌÌ¤Çµ×ÊÝ¤ÏÂç»ö¤Ë»ê¤é¤º81Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¿ô¡¹¤Î»Å³Ý¤±¤Ç¥½¥·¥¨¥À¤Î2¡¼1¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¸ø¼°¤Î¥Þ¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡Ë