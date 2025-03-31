¡Ö¸Ô²¼²¿¥»¥ó¥Á¤Ç¤¹¤«!?¡×à9Æ¬¿È¥°¥é¥É¥ëáËÜÎÎÈ¯´ø¤ÎÄ¶¥Ï¥¤¥ì¥°¿åÃå¤ÇÈþµÓßÚÎö¡Ö¤â¤¦È¿Â§¤ÎÈþ¤·¤µ¡×¡Ö´ñÀ×¡×¤ÈÂçÈ¿¶Á
¢¡173¥»¥ó¥Á¡¢¥¹¥ê¥à¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤¿¤»¢¡
¡¡¸µ¥ß¥¹¡¦¥¢¡¼¥¹ÆüËÜÂåÉ½¤Çà9Æ¬¿È¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ëá¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤ÄºØÆ£¶³Âå(28)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¶¥Ï¥¤¥ì¥°¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö·î´©ºØÆ£¶³Âå¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢5·î9Æü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¼Ì¿¿½¸¡Ö·î´©ºØÆ£¶³Âå¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)´ØÏ¢¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£²«¶â¤ÎÄ¶¥Ï¥¤¥ì¥°¤Î¿åÃå¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ÇÄ¹¤¯Èþ¤·¤¤µÓ¡¢¿ÈÄ¹173¥»¥ó¥Á¤ÎÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼No. 1¡×¢¡
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÂ¤¬Ä¹¡¼¤¤¡×¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼No. 1¡×¡Ö¸Ô²¼²¿¥»¥ó¥Á¤Ç¤¹¤«⁉¡¡ÁÇÀ²¤é¤·¤¹¤®¤ëÈþµÓÈþËÆ¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¥Ï¥¤¥ì¥°ºÇ¹â¡×¡ÖÂÄ¹¤¤¤·³Ê¹¥ÎÉ¤¤¤·¡¢´°àú¥Ü¥Ç¥£¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤â¤¦È¿Â§¤ÎÈþ¤·¤µ¡×¡Ö´ñÀ×ÈþµÓ¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºØÆ£¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î³èÆ°¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2017Ç¯¤Ë¡Ö¥ß¥¹¡¦¥¢¡¼¥¹ÆüËÜÂåÉ½Áª¹Í²ñ¡×¤Ç±þÊçÁí¿ôÌó2000¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÍ¥¾¡¡£22Ç¯¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆËÜ³Ê³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£