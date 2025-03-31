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ChatGPT¡Çs Ghibli filter is political now, but it always was | The Verge
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24 hours in and we face the first great example of a person working with a form they didn't earn, and therefore don't understand. by ghiblifying this woman the white house inadvertently made a previously deported felon and literal fentanyl trafficker sympathetic. https://t.co/BHcKG9JV0A— Mike Solana (@micsolana) March 27, 2025
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>be me
>grind for a decade trying to help make superintelligence to cure cancer or whatever
>mostly no one cares for first 7.5 years, then for 2.5 years everyone hates you for everything
>wake up one day to hundreds of messages: "look i made you into a twink ghibli style haha"— Sam Altman (@sama) March 26, 2025
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