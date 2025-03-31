ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国救援隊、ミャンマーの地震被災地で妊婦救出 中国救援隊、ミャンマーの地震被災地で妊婦救出 中国救援隊、ミャンマーの地震被災地で妊婦救出 2025年3月31日 12時2分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ３１日、ミャンマー・マンダレーで救助活動に当たる救援隊員。（マンダレー＝新華社配信／Ｍｙｏ Ｋｙａｗ Ｓｏｅ） 【新華社マンダレー3月31日】中国がミャンマー地震を受けて派遣した救援隊と中国の民間救援隊、公羊救援隊は現地時間31日午前6時20分（日本時間同8時50分）ごろ、ミャンマー中部の都市マンダレーで妊婦1人の救出に成功した。３１日、ミャンマー・マンダレーで救助活動に当たる救援隊員。（マンダレー＝新華社配信／Ｍｙｏ Ｋｙａｗ Ｓｏｅ）３１日、ミャンマー・マンダレーで救助活動に当たる救援隊員。（マンダレー＝新華社配信／Ｍｙｏ Ｋｙａｗ Ｓｏｅ）３１日、ミャンマー・マンダレーで救助活動に当たる救援隊員。（マンダレー＝新華社配信／Ｍｙｏ Ｋｙａｗ Ｓｏｅ）３１日、ミャンマー・マンダレーで救助活動に当たる救援隊員。（マンダレー＝新華社配信／Ｍｙｏ Ｋｙａｗ Ｓｏｅ）３１日、ミャンマー・マンダレーで救助活動に当たる救援隊員。（マンダレー＝新華社配信／Ｍｙｏ Ｋｙａｗ Ｓｏｅ）３１日、ミャンマー・マンダレーで救助活動に当たる救援隊員。（マンダレー＝新華社配信／Ｍｙｏ Ｋｙａｗ Ｓｏｅ）３１日、ミャンマー・マンダレーで救助活動に当たる救援隊員。（マンダレー＝新華社配信／Ｍｙｏ Ｋｙａｗ Ｓｏｅ） リンクをコピーする みんなの感想は？