3月30日、有明アリーナで開催された『Kstyle PARTY 2025』にQWERが登場。チャーミングなステージで会場を盛り上げた。

【映像】ウォニョン似てる!元NMB48だったメンバーも在籍する4人組ガールズバンドグループ

QWERは2023年にデビューした4人組ガールズバンド。キュートなビジュアルとキャッチーなサウンドが関心を集め、デビュー曲「Discord」から韓国の音楽チャートで上位に進出。NMB48の元メンバーであるシヨンが所属していることでも話題に。

ピンクと白を貴重にした衣装に身を包んだメンバーがステージ登場し、ギターボーカルのシヨンが「みなさん、こんばんは!今日はよろしくお願いします!」と挨拶すると、昨年リリースした「My Name is Malguem」からライブがスタート。爽やかな歌声が観客のハートを掴み、MCではシヨンが「久しぶりに日本に来て緊張していたのですが、みなさんの顔を見て緊張がとけて楽しいです!」と笑顔を見せる。

ドラムのチョダンが「たくさん応援してくださいね!」と話すと、デビュー曲「Discord」の日本語バージョンを初披露。「特別に日本語バージョンでお聞かせしたのですが、どうでしたか?」とシヨン、ギターのヒナは「日本のみなさんに久しぶりにお会いするので特別に用意したのですが、みなさんが喜んでくださったら嬉しいです!」と伝える。シヨンが「みなさん、ごはんは食べましたか?日本はどんなごはんがおいしいですか?」と尋ねると、ヒナがおにぎりを食べる手振りをしたり、チョダンが「私は卵焼きが一番好きです!」とサムアップしながら話し、「かわいい〜!」と感嘆の声が上がる。

マゼンダが「準備完了で〜す!」とベースを変えて披露したのは、パワフルな「FAKE IDOL」。「SODA+T.B.H」ではキュートな振り付けを交えながら会場を楽しませ、最後にはポンポンを持ったシヨンがキレキレのダンスを見せる。ヒナの「これからもたくさんのステージが用意されているので楽しんでくださいね!」から、最後の楽曲「Make Our Highlight」へ。マゼンタとヒナも楽器を持って客席近くに行き、エモーショナルなサウンドを観客へと届けると、「ここまでQWERでした!ありがとうございます!」と挨拶し、ステージを締めくくった。視聴者からは「このこたちかわいい!」「美人ばかり!」「スタイルめちゃよい!」「ウォニョンにてる〜」「みんなかわええ」「キュート&セクシー」「元NMBメンバーいるグループだ」とキュートな舞台に夢中になった声が集まった。

(セットリスト)

1 My Name is Malguem

2 Discord (Japanese Ver.)

3 FAKE IDOL

4 SODA+T.B.H

5 Make Our Highlight

