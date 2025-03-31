¡È³³Ì¡Ä¥Ó¥¥Ë»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡ÉÉðÅÄµ×Èþ»Ò56ºÐ¡¡¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Î¥Ó¡¼¥Á¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤Ë¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÉðÅÄµ×Èþ»Ò¡Ê56¡Ë¤¬31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Î¥Ó¡¼¥Á¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤òÍÉ¤é¤·¤Ê¤¬¤éÌ¼¤È¥Ó¡¼¥Á±è¤¤¤ò¥Ï¥¤¥¥ó¥°¡¡ÅÓÃæ¤Ë¿ÍÀ¸µ×Êý¤Ö¤ê¤Ë·ë¹½Âç¤¤Ê¼Ø¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ª¡ª¡×¤È¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤òÊó¹ð¤·¡¢³¤ÊÕ¤Ç¤Î¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë»Ñ¤ä³³Ì¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸Êª¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡ÖÉÍÊÕ¤ËÃå¤¤¤¿¤é½é¤á¤Æ´Ñ¤¿À¸Êª¤¬¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤Ë¡ªVelella¡¡Velella¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥²¤È³³Ì¤ÎÃæ´Ö¤Î¤è¤¦¤ÊåºÎï¤Ê¥¸¥§¥ë¾õ¤ÎÀ¸Êª¤¬³¤É÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂô»³²¤Ë²¡¤·¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤À¤«¿§¡¹¤Ê¥â¥Î¤ò´Ñ¤¿º£²ó¤Î¥Ï¥¤¥¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡¡³§ÍÍÎÉ¤¤½µËö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö³³Ì¡Ä¥Ó¥¥Ë»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö»ä¤ÎÃæ¤Ç¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¥¤¥ë¤¬»÷¹ç¤¦¥¢¥¤¥É¥ë¸À¤¨¤Ðµ×Èþ»Ò¤µ¤ó¡×¡Öº£Æü¤âåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¡Ö¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ÈÈ±·¿¤È°áÁõ»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡¡¤¤ì¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉðÅÄ¤Ï99Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¿ÍÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢02Ç¯12·î¤ËÄ¹½÷¡¦¥½¥Õ¥£¥¢¤µ¤ó¤¬ÃÂÀ¸¡£16Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¡¢¸½ºß¤âÊÆ¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤òÀ¸³èµòÅÀ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£