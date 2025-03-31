¹ñÃçÎÃ»Ò¡¢¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥×¥íÂà½ê¤òÈ¯É½¡¡²Æì¤«¤é¾åµþ¡¢25Ç¯°Ê¾å½êÂ°¡Ö±¦¤âº¸¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤ò¡ÄËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¡×¡ÚÊó¹ðÁ´Ê¸¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹ñÃçÎÃ»Ò¡Ê45¡Ë¤¬3·î31Æü¡¢¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥×¥í¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢Æ±¼Ò¤«¤éÂà½ê¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¤Þ¤Ö¤·¤¹¤®¤ë¡ª¹ñÃçÎÃ»Ò¡ÈÌ¼¡É¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¶á±Æ
¡¡¹ñÃç¤Ï¡¢Æ±¼Ò¥µ¥¤¥È¤Ë¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤È¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¡¢¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢»ä ¹ñÃçÎÃ»Ò¤Ï2025Ç¯3·î31Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ½êÂ°»öÌ³½ê¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥×¥í¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤òÂà½ê¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ä»öÌ³½ê´Ø·¸¼Ô¤Ë´¶¼Õ¤·¡Ö»ä¤¬Åìµþ¤Ë¾åµþ¤·¤Æ¤«¤é25Ç¯°Ê¾å¡¢¤³¤Î»öÌ³½ê¤ÇÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¡¢À®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£±¦¤âº¸¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤ò¡¢²¹¤«¤¯¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¿´¤«¤é¤ªÎé¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤º±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñÃç¤Ï1979Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢²Æì¸©½Ð¿È¡£ÃÏ¸µ¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£2001Ç¯¡¢¸Î¶¿¡¦²Æì¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Á¤å¤é¤µ¤ó¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¸ÅÇÈÂ¢·ÃÎ¤Ìò¤ò±é¤¸¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥¢¥í¡¼¾Þ¡¢¥¨¥é¥ó¥É¡¼¥ë¾Þ¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤Ê¤É¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦»ç¼°Éô¡¿¤Þ¤Ò¤í¤ÎÊì¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢2014Ç¯12·î28Æü¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¡ª¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿¸þ°æÍý¤È·ëº§¡£15Ç¯¤ËÂè1»Ò¡¢18Ç¯¤ËÂè2»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£
¢£¹ñÃçÎÃ»Ò¡¡¤´Êó¹ð¡¡Á´Ê¸
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢»ä ¹ñÃçÎÃ»Ò¤Ï2025Ç¯3·î31Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ½êÂ°»öÌ³½ê¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥×¥í¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤òÂà½ê¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î±þ±ç¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÊâ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ä¹¤¤´Ö»ä¤ò»Ù¤¨¡¢À®Ä¹¤ò¸«¼é¤ê¡¢¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿»öÌ³½ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤Ø¡¢¿¼¤¤´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£»ä¤¬Åìµþ¤Ë¾åµþ¤·¤Æ¤«¤é25Ç¯°Ê¾å¡¢¤³¤Î»öÌ³½ê¤ÇÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¡¢À®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£±¦¤âº¸¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤ò¡¢²¹¤«¤¯¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¿´¤«¤é¤ªÎé¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤º±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¹ñÃçÎÃ»Ò
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¤Þ¤Ö¤·¤¹¤®¤ë¡ª¹ñÃçÎÃ»Ò¡ÈÌ¼¡É¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¶á±Æ
¡¡¹ñÃç¤Ï¡¢Æ±¼Ò¥µ¥¤¥È¤Ë¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤È¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¡¢¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢»ä ¹ñÃçÎÃ»Ò¤Ï2025Ç¯3·î31Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ½êÂ°»öÌ³½ê¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥×¥í¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤òÂà½ê¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ä»öÌ³½ê´Ø·¸¼Ô¤Ë´¶¼Õ¤·¡Ö»ä¤¬Åìµþ¤Ë¾åµþ¤·¤Æ¤«¤é25Ç¯°Ê¾å¡¢¤³¤Î»öÌ³½ê¤ÇÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¡¢À®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£±¦¤âº¸¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤ò¡¢²¹¤«¤¯¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¿´¤«¤é¤ªÎé¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¡£
¡¡¹ñÃç¤Ï1979Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢²Æì¸©½Ð¿È¡£ÃÏ¸µ¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£2001Ç¯¡¢¸Î¶¿¡¦²Æì¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Á¤å¤é¤µ¤ó¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¸ÅÇÈÂ¢·ÃÎ¤Ìò¤ò±é¤¸¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥¢¥í¡¼¾Þ¡¢¥¨¥é¥ó¥É¡¼¥ë¾Þ¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤Ê¤É¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦»ç¼°Éô¡¿¤Þ¤Ò¤í¤ÎÊì¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢2014Ç¯12·î28Æü¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¡ª¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿¸þ°æÍý¤È·ëº§¡£15Ç¯¤ËÂè1»Ò¡¢18Ç¯¤ËÂè2»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£
¢£¹ñÃçÎÃ»Ò¡¡¤´Êó¹ð¡¡Á´Ê¸
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢»ä ¹ñÃçÎÃ»Ò¤Ï2025Ç¯3·î31Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ½êÂ°»öÌ³½ê¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥×¥í¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤òÂà½ê¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î±þ±ç¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÊâ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ä¹¤¤´Ö»ä¤ò»Ù¤¨¡¢À®Ä¹¤ò¸«¼é¤ê¡¢¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿»öÌ³½ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤Ø¡¢¿¼¤¤´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£»ä¤¬Åìµþ¤Ë¾åµþ¤·¤Æ¤«¤é25Ç¯°Ê¾å¡¢¤³¤Î»öÌ³½ê¤ÇÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¡¢À®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£±¦¤âº¸¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤ò¡¢²¹¤«¤¯¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¿´¤«¤é¤ªÎé¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤º±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¹ñÃçÎÃ»Ò